Gabriele Detti regala l'oro a Manuel Bortuzzo

Gabriele Detti fa battere il cuore allo Stadio del Nuoto di Roma, teatro del torneo Sette Colli, donando a Manuel Bortuzzo la medaglia vinta nei 400 stile libero nella cerimonia di premiazione presenziata dal presidente Paolo Barelli e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti.

Il campione del mondo degli 800 e bronzo iridato dei 400 a Budapest 2017, tesserato con Esercito e In Sport Rane Rosse, dopo aver timbrato il miglior tempo delle batterie, fa sua la gara in 3'45"76 e poi regala l'oro all'amico Manuel, che lo aveva appena premiato. Bortuzzo, il nuotatore 19enne gravemente ferito in una sparatoria, nella notte tra il 2 e il 3 febbraio, in piazza Eschilo, a Roma, sta continuando il suo percorso di riabilitazione, dopo che i medici hanno stabilito che, al momento, per lui non ci sono possibilità di tornare a camminare.