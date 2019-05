Gazzotti felice di restare a Martignacco

Una conferma a occhi chiusi. Per coach Marco Gazzotti la stagione 2019-2020 sarà la quarta consecutiva all’Itas Città Fiera Martignacco. "Ho sposato il programma della società molto volentieri", afferma il tecnico (nella foto Giacomo Lodolo).

"La conferma è la logica conseguenza di tutto il buon lavoro fatto in queste tre annate durante le quali avevamo determinati obiettivi e probabilmente siamo andati un po’ oltre. Dopo la promozione in A2 e la salvezza in largo anticipo, ho accettato la permanenza in Friuli perché col presidente Ceccarelli sono in sintonia, l’ambiente è fantastico e ho autonomia tecnica. Insomma, ci sono tutte le condizioni affinché accettassi di proseguire il matrimonio. Ora, stiamo valutando tante situazioni di mercato. E’ un lavoro complicato così come non sarà assolutamente semplice replicare quanto prodotto nella scorsa stagione", conclude il coach.