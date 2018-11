Gran finale per la Barcolana 50

È stata fissata per domenica 2 dicembre, alle 10, al Teatro Rossetti, la premiazione della 50esima edizione della Barcolana. L’evento vede come ogni anno oltre un centinaio di premiati, ed è la festa di chiusura della Barcolana, occasione per ripercorrere l’edizione appena conclusa, e aprire la strada a quella successiva. “Siamo pronti per affrontare l’ultimo atto di questa edizione che rimarrà nella storia della regata - ha commentato il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz - la premiazione è un momento molto importante, perché ci permette di celebrare i tanti vincitori di questa edizione da record: la premiazione è il loro momento, ma è anche il momento di tutti i triestini e gli appassionati di vela che vorranno ripercorrere con noi i dieci, eccezionali giorni di questa Barcolana 50”.

La premiazione è infatti aperta a tutti i triestini e ospitata da Il Rossetti: il teatro stabile del Fvg, infatti, torna a parlare di vela dopo la “Notte Blu dei Teatri”, e lo fa assieme ai numerosi partner e sponsor che parteciperanno a questo importante evento. La premiazione vedrà la presenza delle autorità locali e di tutti i vincitori della Barcolana: saranno celebrati i primi tre classificati Assoluti e classe Crociera di ogni categoria, i vincitori dei prestigiosi Trofei, e sarà assegnato, come da tradizione, anche il premio Fair Play dedicato ai protagonisti di azioni che sottolineano, nell’ambito dell’evento Barcolana, momenti di grande amicizia, solidarietà e sportività. La premiazione è aperta al pubblico e a ingresso libero.

Cantautore abile e raffinato, The Leading Guy (all'anagrafe Simone Zampieri, di origini bellunese, ma triestino d'adozione!) mette al centro del suo lavoro i testi, cercando di raccontare qualcosa di unico e spontaneo, anche se doloroso. Cerca il silenzio in modo da poter interpretare al meglio il suono di ciò che è prezioso, per poi interpretarlo in modo essenziale, grazie ad una vocalità dolce e graffiante. Acclamato dalla critica e dal pubblico per la sua carismatica presenza scenica e per la sua abilità nel comporre canzoni, è considerato tra i più interessanti nuovi nomi della scena cantautorale.

A tre anni di distanza dall’album di debutto “Memorandum”, The Leading Guy è tornato sulle scene con due nuovi brani: “Land of Hope”, entrato direttamente nella Viral50 di Spotify in Italia e in Svizzera e “Times”, brano scelto anche da Davidoff per la sua campagna mondiale, girata proprio a Trieste (https://goo.gl/3wGpci). La scorsa settimana si è esibito in Inghilterra, in apertura alla giovane star britannica Jake Bugg, mentre lunedì scorso con un tutto esaurito al Campo Teatrale di Milano è partito il suo nuovo tour solista in Italia, che lo riporterà in Friuli Venezia Giulia per un'unica data il prossimo 15 dicembre al Capitol di Pordenone.