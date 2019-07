Gran finale per Xtreme Days

A Sacile è in corso la terza e ultima giornata della sesta edizione di Xtreme Days, il più grande festival di sport freestyle ed estremi in ambiente urbano d'Italia. Oltre 20 discipline e atleti nazionali e internazionali nel corso di questa ultima, spettacolare giornata continuano a mettere in scena spettacoli adrenalinici nel cuore della città, divenuta un palcoscenico per professionisti, appassionati e curiosi, pronti a vivere con entusiasmo le ultime battute della kermesse sportiva, che ha registrato nuovamente il sold-out in numerose discipline.

Ieri sera è stato registrato il record assoluto di iscrizioni presso l’Adventure Park di Coop Alleanza 3.0, con oltre 1.000 iscrizioni alle numerose attività che anche oggi proseguiranno per tutta la giornata.

La pioggia improvvisa di ieri sera non ha fermato il festival, che ha visto la sospensione unicamente dell’Xtreme Days Show – lo spettacolo principe della manifestazione che è previsto per questa sera, con rinnovato entusiasmo; una volta esaurito il violento temporale estivo, moltissime persone sono tornate in Piazza del Popolo, dove agli atleti hanno intrattenuto il pubblico con improvvisazioni con mountain bike, canestro e trampolino – per il divertimento dei più temerari – chiudendo la serata con la celebrazione del migliore freestyle.

L’Xtreme Days Show sarà aperto da un ospite d’eccezione, il campione olimpico Daniele Molmenti per uno spettacolo capace di racchiudere il meglio delle attività freestyle, coreografato dai Da Move, pionieri del movimento freestyle europeo: un concentrato di maestria, spettacolarità e adrenalina unico in Italia, in uno degli eventi più attesi delle giornate del festival e l’autentico cuore della manifestazione. Nel corso dello show, insieme ai Da Move e Dunking Devils, si esibiranno sul palco due crew di breakdance: gli Street Warrior, presenza constante dalla prima edizione del festival, sfideranno infatti i Bandits Crew, crew milanese che a Tu Sì Que Vales.

La mattinata si è conclusa con successo, registrando la massima affluenza in tutte le aree: è proseguito infatti il Parkour Meeting, tra i cui ospiti speciali segnaliamo Fausto Vicari, campione italiano in carica nella categoria Freestyle e protagonista dello show tv “The Fifth Element” – Atleti di un altro mondo” in onda su SKY – che continuerà fino alle ore 20.00 di questa sera presso la corte di Palazzo Ragazzoni, e così l’Highline Meeting, che proseguirà con gli stessi orari nel cuore del centro storico, tra i cui ospiti c’è Alessandro D’Emilia, slackliner, che ha conseguito il suo record personale camminando sospeso a 5.000 m di quota e nel 2013 ha percorso una highline alta oltre i 800 metri sulla Marmolada.

Nella tradizionale location di Piazza del Popolo alle 10.30 sono andate in scena le esibizioni di tessuti arei e AcroYoga (che riprenderà nel pomeriggio), a cui sono seguiti i Bike Trial e Trickline Show, variante freestyle della slackline dalle complesse rotazioni ed evoluzioni acrobatiche; alle 11.30, esplosione di energia con schiacciate, basket e calcio freestyle, mentre alle 12.30 in Viale Zancanaro è invece andato in scena il Bike Freestyle Show per giungere a uno degli appuntamenti più attesi della mattina: lo show di Hip Hop e Breakdance, che tornerà nel tardo pomeriggio, con alcuni tra i più affermati protagonisti della scena nazionale come Mike Fields e Ricky Benetazzo, ballerini Hip Hop e coreografi che vantano numerose presenze in programmi cult come X-Factor e Amici di Maria De Filippi.

Le attività, tempo permettendo, riprenderanno frenetiche nel pomeriggio, con tanti appuntamenti imperdibili come lo Skate Contest, mentre in Viale Zancanaro tornerà il Bike Freestyle Show;, Piazza del Popolo sarà il palcoscenico per il Trickline – tra cui spicca la presenza di Giada Regoli, trickliner di 21 anni, una delle pochissime atlete di questa disciplina – e Bike Trial Show, mentre il Pumptrack show si svolgerà presso l’Adventure Park di Coop Alleanza 3.0.

Apartire dalle 20.30, da non perdere le finali del torneo Basket senior – ospiti della città alcuni campioni della Serie A – e di Beach volley, quest’ultimo allestito presso il Foro Boario, per un torneo a squadre miste che promette più emozioni di un’autentica spiaggia.

Fa ritorno l’imperdibile spettacolo di Flyboard con il flyboard rider Cristiano Perseu il rider nazionale con all’attivo il numero più alto di spettacoli realizzati, che bisserà la spettacolare performance di ieri pomeriggio.

Numerosissimi i workshop che accompagnano le esibizioni ai quattro angoli della città e fuori sede, come nella meravigliosa cornice del Lago di Barcis – dove questa mattina si è svolto il workshop di Flyboard – insieme ad attività che vedono la pratica di Lezioni di QiGong bambini, salti e tuffi, indoboard, street boulder, arco battle, prove di minikart, Kids Camp Feestyle, free skate, beach volley e schiacciate, slackline frestyle, arco battle, acroyoga, tessuti aerei, giri in elicottero, Xtreme Warriors – una delle novità di questa edizione 2019 – e molto altro ancora.

Il festival vede altri ospiti d’eccezione: dai Dunking Devils, tra le più prestigiose squadre acrobatiche di basket che dalla Slovenia hanno raggiunto il palcoscenico mondiale ad Alessandro Barbero, biker freestyle di fama internazionale tra i finalisti di Italians Got Talent.