Il Ciclo Assi Friuli è impegnato nell’allestimento della 11esima edizione del Gran premio Canal del Ferro-Valcanale (coppa Alpi Giulie), programmata per la mattinata di domenica 14 luglio. Si tratta del secondo appuntamento di carattere agonistico proposto, nel 2019, dal club bianconero nel calendario stagionale della Federazione ciclistica italiana della regione (il 26 maggio era stato disputato il secondo Gran premio Sappada in Friuli). Anche questa gara ha per protagonisti gli appartenenti alla categoria Allievi: quindi ragazzi di 15-16 anni di età.

Sono programmati complessivi 79 chilometri con il via dato (alle 10) dall’hotel Carnia per svilupparsi poi attraverso Moggio Udinese, Chiusaforte, Dogna, Pontebba, San Leopoldo, Bagni di Lusnizza, Ugovizza, Valbruna, Camporosso, Tarvisio, le località Plezzut e Riofreddo, Cave del Predil e arrivo sul piazzale Slovenia di Sella Nevea (previsto poco dopo mezzogiorno).

Ecco, invece, l’albo d’oro con i vincitori del “gran premio Canal del Ferro-Valcanale”: Michel Taferner (nazionale Austria) 2009, Charlie Petelin (Sacilese) 2010, Ruggero Minisini (Libertas Ceresetto) 2011, Andrea Verardo (Fontanafredda) 2012, Jerman Ziga (Randenska Slovenia) 2013, Lorenzo Nardi (Caneva) 2014, Varel Vacek (Fany Castro Repubblica Ceka) 2015, Filippo Fontana (Sanfiorese) 2016, Rok Kovacic (Adria Mobil Slovenia) 2017 e Nicola Campestrini (Forti e Veloci Trento) 2018.

Da ricordare che, fra i suoi protagonisti, ci sono stati anche Mohorovic e Fabbro i quali stanno adesso battendosi fra i Professionisti.