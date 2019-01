Gsa-Fortitudo: 57-52 dopo i primi 30'

Tutto esaurito al Carnera per la sfida infrasettimanale contro la capolista Fortitudo e l'esordio sul parquet amico di coach Alberto Martelossi, dopo la prima sfortunata uscita contro Montegranaro.

LA CRONACA. Ottimo avvio per la Gsa, a segno con Simpson e Spanghero dalla lunga (5-1), dopo un libero di Pini che aveva aperto le marcature (5-1). Al centro di Fantinelli, replicano Simpson, da tre, e la schiacciata di Nikolic, per il 10-3 che costringe coach Martino al primo time-out. Rapido scambio con Simpson e Hasbrouk a segno (12-5). Spanghero ruba palla e subisce fallo: dalla lunetta non sbaglia (14-5, quando sono trascorsi 6'). Bologna risponde con Fatinelli, che trova canestro e fallo, e Hasbrouk dalla lunga (14-11). Rosselli ferma fallosamente Pellegrino sotto le plance: dalla lunetta fa uno su due (15-11, quando mancano 4'). Tripla dalla lunghissima distanza di Simpson, che fa esplodere il Carnera (18-11). Capitan Pinton manda ai liberi Leunen, che non sbaglia (18-13). Ancora una bomba per l'Apu, firmata da Spanghero (21-13, a 1'30'' dalla prima sirena). Cinciarini fa fallo su Simpson, che non commette errori (23-13). Mortellaro manda in lunetta Mancinelli, che fa due su due (23-15). Rosselli dalla linea della carità non sbaglia, per il 23-17 finale.

Si riparte nel segno degli ospiti, cha accorciano con Rosselli e Mancinelli (23-21), mentre Udine litiga con il canestro. Quando sono trascorsi 2'40'' i bolognesi firmano il sorpasso con il canestro e fallo di Leunen (23-24). Colpisce anche l'ex Benevelli (23-26, quando sono passati 3'30''). Ci pensa Pellegrino a smuovere il punteggio (25-26). Si continua a sbagliare, su entrambi i fronti, mentre il cronometro scorre. Sono trascorsi esattamente sei minuti quando Leunen sblocca il parziale dalla lunetta, imitato da Simpson (27-28). Alla tripla di Leunen risponde Penna, sempre dalla lunga, prima del nuovo centro di Leunen (30-33, quando mancano 2'30''). Il Carnera si risveglia con la tripla di Genovese e un'ottima difesa, che permette a Simpson di lanciarsi a canestro e trovare il fallo di Rosselli; dalla lunetta il numero 15 non sbaglia, per il sorpasso friulano (35-33). Ma nel finale c'è ancora spazio per Fantinelli e la bomba di Leunen, per il 35-38.

Dopo la pausa lunga, trascorrono quasi due minuti prima che il punteggio si sblocchi, con il primo centro del match di Cortese, a cui replica Hasbrouk (37-40). Di nuovo a segno Cortese, a cui risponde Rosselli (39-42). Pellegrino trova il gancio da sotto, ma Bologna risponde con Pini (41-44, quando sono passati 4'). Spanghero manda in lunetta Fantinelli, che sbaglia; Pellegrino, da sotto le plance, e Cortese, dalla lunetta, firmano il pareggio friulano (44-44). Ci pensa Mortellaro, su rimbalzo conquistato da Pellegrino, a riportare avanti Udine, prima del centro di Hasbrouk (46-46,a 3'10'' dalla sirena). Fallo tecnico alla panchina Fortitudo: dalla lunetta Simpson e Mortellaro non sbagliano (49-46). Al contropiede di Hasbrouk risponde Pellegrino, che poi spedisce ai liberi Cinciarini (51-50, quando manca 1'30''). Benevelli manda in lunetta Pellegrino, che fa due su due (53-50). A segno anche Spanghero; nel finale spazio per il centro di Fantinelli e la risposata di Mortellaro, che sigla il 57-52 con cui si va all'ultimo riposo.

E' Nikolic a muovere il parziale, dopo un minuto di gioco, con un centro e un canestro e fallo, con errore dalla lunetta (61-52), costringendo Martino al time-out. La Fortitudo riparte con Cinciarini (61-54). Serie di errori su entrambi i fronti, prima della schiacciata di Nikolic, a cui risponde dalla lunga Leunen (63-57, quando sono trascorsi 4'30''). Quinto fallo per Pellegrino, costretto a uscire anzitempo dalla contesa. Ancora sbagli, da tutte e due le parti, che spingono coach Martelossi al minuto. La tripla di Leunen riporta sotto Bologna (63-60, quando mancano 4'). Cinciarini a segno (63-62, a 2'45'' dalla fine). Quarto fallo di Hasbrouk che manda in lunetta Cortese: il numero 13, però, fa zero su due.