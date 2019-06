HaBaWaBa, è il giorno di Fabio Bencivenga

All’HaBaWaBa International Festival - il più grande evento di pallanuoto giovanile al mondo - è arrivata la grande giornata di Fabio Bencivenga, il testimonial della 12esima edizione. L’ex azzurro, vincitore di un bronzo olimpico, 3 Champions League e 4 scudetti nella sua straordinaria carriera, è stato travolto dall’entusiasmo dei piccoli atleti, ricambiando il loro affetto con selfie e autografi.

“Appena entrato nel villaggio - spiega Bencivenga - sono stato travolto da questa atmosfera fantastica. È bello vedere i bambini così coinvolti da una passione comune come l’HaBaWaBa e pronti a condividere questa esperienza che è l’International Festival. L’organizzazione poi è proprio quella di un grande evento. In questo modo si riesce davvero ad appassionare i bambini alla pallanuoto e a fare il bene del nostro sport”. Bencivenga non s’è limitato a osservare le partite e a incontrare i piccoli atleti, ma al termine del programma mattutino s’è tuffato in acqua con loro per un festoso fuori programma. Un campione che a 42 anni è tornato a giocare (in A2, con il team salernitano dell’Arechi) non poteva resistere al richiamo dell’HaBaWaBa.

Bencivenga non è l’unica celebrità della pallanuoto di questa edizione dell’HaBaWaBa International Festival. Come ogni anno è tornata a Lignano Sabbiadoro la leggenda Ratko Rudic, tecnico 4 volte vincitore dell’oro olimpico, attuale coach della Pro Recco e cofondatore della Waterpolo Development. Presenti anche l’ungherese Zsolt Varga, olimpionico e coach del Ferencvaros che due settimane fa ha conquistato la Champions League, e il connazionale Zoltan Szecsi, il portiere dell’Ungheria che vinse tre olimpiadi dal 2000 al 2008. E ancora: Alexandra Araujo, olimpionica con il Setterosa ad Atene 2004; Marco D’Altrui, uno dei giocatori del Settebello oro a Barcellona ’92; Francesco Postiglione, bronzo olimpico ad Atlanta ’96 e vincitore di 3 Champions League, oggi vice-presidente della Federnuoto, che per una settimana ha vestito i panni di arbitro dell’HaBaWaBa.

Intanto continuano i due tornei, U11 e U9, della manifestazione: domani pomeriggio in programma le finali nella piscina olimpica del Villaggio Bella Italia &EFA, seguite alle ore 20 dalla cerimonia di chiusura nel palazzetto dello sport, pronto a ospitare le quasi 4mila persone presenti al Villaggio in questi giorni per il Festival.