HaBaWaBa, trionfano Locatelli e Aqavion

Due finali emozionanti, poi la festosa cerimonia di chiusura. È terminato l’HaBaWaBa Plus U13 2019, evento che ha portato al Bella Italia Village di Lignano Sabbiadoro 63 squadre da 11 paesi diversi. Nella finale femminile la Locatelli Genova ha avuto la meglio sulle ungheresi del DFVE per 14-7: grande la gioia in acqua per le liguri, applausi per le sconfitte e anche per le Plebiscito Padova Girls, salite sul podio grazie al successo sul Bogliasco Bene nella finalina per il 3° posto (8-3).

In campo maschile è l’Aqavion il nuovo campione dell’HaBaWaBa Plus U13. Nella finalissima della 4a edizione i ragazzi allenati da Giuseppe Testa sono riusciti ad avere la meglio sul Trieste Cocai al termine di una gara equilibrata e agonisticamente molto dura: 12-7 il punteggio finale per i napoletani che festeggiano così il loro primo successo all’HaBaWaBa. Complimenti a loro: ai nastri di partenza di questa edizione - la più grande nella storia di questa competizione - c’erano ben 51 squadre provenienti da 11 paesi diversi. La medaglia di bronzo è andata al Pecsi, che ha sconfitto per 13-12 i connazionali dell’OSC Budapest nella finalina per il 3° posto.

Le squadre saranno premiate durante la cerimonia di chiusura di stasera nel Palazzetto dello Sport del Bella Italia & EFA Village, che radunerà tutti i partecipanti alla manifestazione. A premiare le squadre la testimonial della manifestazione Melania Grego, medaglia d’oro olimpica con il Setterosa ad Atene 2004.