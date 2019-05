Hockey in carrozzina, a Lignano è tempo di play-off

12 squadre, più di 350 partecipanti questi i numeri dei play-off del Wheelchair Hockey Italiano che tornano a Lignano Sabbiadoro dal 22 al 26 maggio. Si ritroveranno al Bella Italia EFA Village, su quel parquet diventato leggendario per aver ospitato due straordinarie vittorie mondiali, quella della Germania del 2010 e della nostra nazionale nel 2018.

Quest’anno sia il tabellone dell’A1 sia quello dell’A2 sembrano promettere gare inedite, appassionanti e tutt’altro che scontate. Da un lato i Black Lions Venezia, campioni d’Italia in carica, che arrivano alle finali dopo 10 vittorie consecutive nella regular season, giusto per mettere in chiaro che sono loro i campioni da battere. Rispondono colpo a colpo i Coco Loco Padova, decisi a ri-cucirsi il tricolore sul petto e che a loro volta nel girone B della regular season di A1 hanno portato a casa 30 punti tondi tondi.

Nel girone A della serie A1, assieme ai lagunari, raggiungono i play-off gli Sharks Monza di capitan Muratore che, dopo la Coppa del Mondo, vuole riportare lo scudetto in Brianza; e gli Alma Madracs Udine, spinti dai goal del ‘Divin Comino’, dalla grinta di capitan De Cecco e dalle intuizioni tattiche di mister Minigutti. Nel girone B assieme ai Coco Loco approdano ai play-off i Macron Warriors Viadana che rimediano a un inizio di campionato complicato infilando, con la grinta di veri guerrieri, una serie di risultati utili consecutivi invidiabile e l’Albalonga WH, guidata dall’esperienza del duo Carducci-Fierravanti e dall’entusiasmo dei giovani Diosi, Mastrostefano e tanti altri.

Nella serie A2 qualificate come teste di serie i Leoni Sicani di Agrigento, una squadra rinnovata ma pienamente consapevole delle proprie capacità e con tanta voglia di tornare in A1, e il Dream Team Milano che nell’anno del decimo anniversario della scomparsa del mitico playmaker milanese e della nazionale Marco Brusati vuole tornare a sognare in grande, guadagnandosi l’agognata promozione in A1. Le altre squadre classificate prime dei rispettivi gironi sono: i Treviso Bulls, che tornano a Lignano guidati dai goal della promessa azzurra Stefano Casagrande, e i Rangers Bologna, squadra con un’esperienza e una tradizione importante testimoniata da Tommaso Liccardo e Matteo Bortolini che in azzurro hanno passato diversi anni.

Bulls e Rangers incontreranno due squadre esordienti ai play-off i Turtles Milano nati da una costola del Dream Team Milano, che dopo averla sfiorata raggiungono finalmente la qualificazione ai play-off, e gli Avengers Padova, subito ai playoff al loro primo anno di attività, grazie all’esperienza di alcuni ex Coco Loco Padova come Slika, Schiaroli, Bottacin e Agheorghiesei.

“Ogni volta che mi ritrovo in mezzo agli atleti - commenta il Presidente Federale Antonio Spinelli - non faccio che pensare che vorrei avere nei miei occhi la stessa luna piena di orgoglio e felicità che hanno loro quando raggiungono un traguardo sportivo, umano, personale o di squadra. Il Wheelchair Hockey è anche questo, è una magia che non si spiega, si vive e, quasi sempre, ce ne s'innamora. Partecipare alle finali e sentire la forza di questo sport fa rimanere senza parole. Vi aspettiamo, per regalare a tutti questa magica emozione sportiva e umana!”.