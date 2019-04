Hockey in carrozzina, gli azzurri ripartono da Lignano

La nazionale italiana di Wheelchair Hockey riparte da Lignano. Proprio al villaggio Bella Italia & Efa, infatti, gli azzurri lo scorso anno avevano conquistato il Mondiale agli IWAS Powerchair Hockey World Championship (dal 24 settembre al 1 ottobre). Terminati i festeggiamenti e le celebrazioni per la storica vittoria, per la Federazione Italiana Wheelchair Hockey è arrivato il momento di pensare al futuro. Dopo la decisione di Saul Vadalà di rassegnare le proprie dimissioni dopo il raggiungimento dell’obiettivo iridato, il presidente federale Antonio Spinelli si è trovato costretto a un rimpasto generale della squadra. A prendere in mano la nazionale italiana è Luca Vittadello, dopo vent’anni da giocatore in nazionale, ma anche nei Coco Loco Padova e nei Thunder Roma.

Proprio a Lignano, Luca si è trovato per la prima volta nella nuova veste, con il principale impegno di costruire una nazionale nuova, con la quale affrontare gli impegni futuri. Dal 12 al 14 aprile il primo Campus di selezione con venti convocati tra i quali scegliere la nazionale azzurra dopo lo storico titolo mondiale, in preparazione al Campionato Europeo 2020.

I convocati per la selezione della nazionale provengono ovviamente da tutto lo stivale, anche se il Nord Est come sempre predomina: Ignea Ion (Black Lions Venezia); Di Ruzza Ilaria (Black Lions Venezia); Ranzato Simone (Black Lions Venezia); Granzotto Patrick (Black Lions Venezia); Franzo’ Alessandro (Black Lions Venezia); Ronsval Andrea (Skorpions Varese); Fierravanti Michele (Albalonga Wheelchair Hockey Albano Laziale); Mastrostefano Diego (Albalonga Wheelchair Hockey Albano Laziale); Sciuva Davide (Blue Devils Genova); Tortora Luigi (Blue Devils Genova); Toniolo Fabio (Cocoloco Padova); Tognin Emma (Cocoloco Padova); Roberto Graziano (Magic Torino); Tolla Nicola (Magic Torino); Stefano Casagrande (Treviso Bulls); Fatmir Kruezi (Vitersport Viterbo); Di Gesaro Mario (Sharks Monza). Inoltre ci sono in lizza anche tre atleti che giocano in Friuli Venezia Giulia: Claudio Comino (Alma Madracs Udine); Gabriele Torcutti (Alma Madracs Udine); Diego Masoli (Alma Madracs Udine).

Il neo ct Vittadello era completamente immerso nel suo nuovo incarico, mettendo alla prova gli atleti presenti nella palestra sopra la Piscina Olimpica del Bella Italia & Efa Village e, prima di rimanere completamente senza voce, ha dichiarato che l’emozione per il nuovo incarico è mescolata alla felicità per la presenza di tanti giovani atleti, molto motivati, che ora sta preparando per il nuovo ciclo della nazionale, pronti a replicare i successi del passato.

Avendo visto la nazionale vincere il titolo mondiale proprio al Palabellaitalia lo scorso anno, il project manager Marino Firmani ha augurato buon lavoro al ct Vittadello per la selezione degli atleti, sicuro che il Bella Italia & Efa Village di Lignano e il Friuli Venezia Giulia, oltre a mettere a disposizione le strutture e l’ospitalità, continueranno a portare quel pizzico di fortuna che non guasta mai.