Il calcio friulano vola in Canada

Sarà la rappresentativa giovanile del Friuli Venezia Giulia a rappresentare tutta l’Italia alla prestigiosa “International Soccer Cup Under 17” che si svolgerà nella città di Vaughan Toronto (Canada) dal 3 al 14 luglio. È quanto è stato annunciato questo pomeriggio alla conferenza stampa di presentazione dell’evento, tenutasi nella sede della Lega Nazionale Dilettanti Fvg a Palmanova.

Sono intervenuti alla conferenza: il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Fvg, Ermes Canciani; l’allenatore della rappresentativa, Marco Pisano; il direttore marketing Arteni, Cristina Arteni; la rappresentativa e lo staff tecnico in partenza per Toronto. I calciatori Roberto Bettega e Sebastian Giovinco sono, insieme ai club “Toronto Azzurri” e “Toronto FC”, i fondatori di questa coppa internazionale giunta alla terza edizione con l’obiettivo di dare risalto alle migliori rappresentative dilettantistiche internazionali.

Fino a oggi il torneo, che originariamente accoglieva solo quattro squadre, è sempre stato vinto dal team giovanile della Juventus, unico italiano in gara. Quest’anno toccherà invece ai talenti “Under 17” del Friuli Venezia-Giulia difendere il primato nazionale.

Gli avversari saranno sette rappresentative provenienti da Canada, Inghilterra, Argentina e Paraguay. Due gironi da quattro squadre daranno l’accesso alle semifinali e alle relative finali del 14 luglio.

In occasione del torneo “International Soccer Cup Under 17”, i venti calciatori friulani porteranno in Canada un assaggio dell’eleganza italiana. La nuova divisa ufficiale, per giocatori e staff tecnico, sarà infatti fornita dal Gruppo Arteni: calzoni e giacca blu da abbinare a una polo bianca, il tutto personalizzato con ricami rappresentanti i loghi ufficiali della squadra.

Un regalo che il marchio della moda friulano ha offerto ai giovani atleti per sottolineare l’importanza di un look adeguato sia dentro che fuori dal campo da gioco.

L’avventura canadese del team friulano non sarà solo sul manto erboso. Il contest #artenigoestocanada raccoglierà tutte le emozioni della trasferta attraverso un diario di viaggio a base di foto e video da condividere sui canali social di Arteni. Una giuria di esperti decreterà entro la fine di luglio il miglior reportage che varrà al vincitore uno shopping da 300 euro nei punti vendita di Arteni.

Anche se lontani da casa, i ragazzi friulani avranno il tifo dei moltissimi italo-canadesi presenti sugli spalti. Non a caso, l’Ontario ospita una delle più vaste comunità italiane nel mondo, con oltre un milione di persone. E in questa regione il numero dei residenti friulani supera quello degli abitanti del Friuli.

Ermes Canciani, presidente della Lega Nazionale Dilettanti Fvg: “Non nascondo una certa emozione perché dietro questa trasferta c’è il lavoro duro di tutto il nostro staff. Per i ragazzi solo una richiesta: quella di vivere al massimo ogni momento. La collaborazione con Arteni ci consente di sbarcare in Canada al meglio anche dal punto di vista del nostro look e questo sarà sicuramente di buon auspicio”.

Marco Pisano allenatore della rappresentativa FVG: “Ringrazio l’intero comitato per la fiducia nell’affidarmi un incarico così prestigioso. È la prima volta che una rappresentativa friulana vola oltreoceano per rappresentare la propria regione e l’Italia intera. Un’esperienza che per noi è ancora più emozionante perché saremo ancora più vicini tutti i friulani residenti in Canada, che faranno il tifo per noi. C’è la determinazione giusta per affrontare questa sfida”.

Cristina Arteni, il direttore marketing Arteni: “Avere dei ragazzi così talentuosi come rappresentati dello stile italiano e più nello specifico dello stile Arteni, è per noi motivo di grande orgoglio. L’augurio è quello di vivere appieno questa esperienza, che al di là dei risultati sarà sicuramente indimenticabile”.