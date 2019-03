Il Padel conquista il Friuli

Il padel conquista anche il Friuli, grazie al nuovo campo all'interno del Tennis Club Garden a Pasian di Prato. La disciplina è una ‘figlia legittima’ del tennis e si pone accanto ai più anziani fratelli squash e beach tennis. Le dimensioni del terreno di gioco sono quasi le stesse del singolo del tennis, con una rete nel mezzo; anche le palline sono simili, ma leggermente depressurizzate. Le racchette, invece, non sono di corda, ma hanno una superficie in materiale plastico o carbonio forata per motivi aerodinamici ed elastici.

La principale differenza è che, sul fondo del campo e parzialmente sui lati, ci sono pareti in vetro che hanno la funzione di far rimbalzare le palline. In pratica, la palla arriva dal campo avversario, supera la rete, tocca terra e va sulla parete; su questo rimbalzo, il ricevitore, spalle alla rete, colpisce la palla al volo e la rimanda al mittente. Questo permette grandi margini di recupero e, quindi, il servizio rimane quasi sempre in gioco e lo scambio dura più a lungo.

Si gioca sempre in due contro due e anche per chi non viene dal tennis è uno sport di facile apprendimento. Al Tennis Garden sono a disposizione anche istruttori qualificati e la prima prova è gratuita; anche la racchetta è messa a disposizione dal club. A breve sarà realizzato un secondo campo che permetterà al circolo di svolgere anche tornei e campionati a squadre. Buon padel a tutti!