E’ stata una mezz’ora ricca di contenuti ed emozioni. Il saluto dell’Apu a Mauro Pinton, questo pomeriggio al PalaCarnera, ha toccato le corde giuste. Sia del diretto interessato sia dei tifosi accorsi ai Rizzi per ringraziare l’elettroshock per questi quattro anni trascorsi assieme. Perché Pinton “resterà per sempre nel nostro cuore” come ha detto il presidente Alessandro Pedone, che ha definito "obbligatorio il ringraziamento della società per quanto 'Maurino' ha fatto in questi anni, a cominciare dal memorabile match di Montecatini".

Pinton ha detto ancora una volta grazie ai tifosi per tutto l’affetto ricevuto. “In nessuna piazza”, ha sottolineato, “il pubblico ha seguito la squadra in tutte le trasferte, anche le più lontane, come è successo qui a Udine. Il mio unico rammarico è quello di non aver raggiunto l’A1... Ma il progetto c’è e la società è seria, quindi se non sarà questa stagione, il salto di categoria arriverà di sicuro”.