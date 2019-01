Il Tavagnacco strappa un punto all'Atalanta

Andato sotto per volte, il Tavagnacco ha avuto la forza di recuperare in entrambe le occasioni, strappando un punto importante dal campo dell’Atalanta Mozzanica. A Bergamo la partita termina 2 a 2. Per le friulane, le reti sono state segnate da Caterina Ferin e da Heidi Kollanen. Le gialloblu hanno dovuto affrontare la trasferta a ranghi ridotti senza le infortunate Zuliani e Mella e senza le influenzate Pasqualini e Sevsek.

Parte forte l’Atalanta Mozzanica, che al 5’ è già in vantaggio con il neo acquisto Caccamo. Un gol a freddo che avrebbe potuto mettere in difficoltà la squadra friulana, che invece riparte e riesce a raggiungere il pari al 35’ con Ferin, al quarto gol stagionale. Nella ripresa il Tavagnacco ha l'occasione per portarsi in vantaggio ancora con Ferin, ma l'attaccante friulana spreca davanti a Lemey. Sono però le padrone di casa a riprotarsi in vantaggio con Maegan al 73’, a cui risponde, due minuti dopo, al 75’, la finlandese Kollanen. Per lei è il terzo gol con la maglia gialloblu.

Un punto importante per il Tavagnacco, al termine di una prova di carattere, che sale così a quota 16 punti in classifica. Ora le friulane sono attese da due prove piuttosto impegnative: mercoledì alle 13 a Tavagnacco arriva la Juventus per la Coppa Italia, mentre sabato per il Campionato, in Friuli sarà di scena la sfida contro il Milan.

ATALANTA MOZZANICA – TAVAGNACCO 2-2

ATALANTA MOZZANICA: Lemey, Vitale (Fusarpoli), Rizzon, Stracchi, Jordan, Lazzari, Colombo (Maegskell), Re, Martinovic, Scarpellini, Caccamo (Anghileri). All. Ardito

UPC TAVAGNACCO: Bonassi, Donda, Frizza, Mascarello, Kollanen, Ferin, Cecotti, Erzen, Cavicchia (Blasoni), Errico, Camporese. All. Rossi

ARBITRO: Bianchini di Terni

MARCATORI: 5’ Caccamo, 35’ Ferin, 73’ Maegan, 75’ Kollanen

(foto Atalanza Mozzanica)