In vespa a Cagliari per tifare l'Udinese

Cosa non si fa per amore! E se poi le passioni sono due e si decide di viverle contemporaneamente... Ecco che si può dar vita a pazze idee. Come quella alla quale da domani darà forma un tifosissimo bianconero di Castions delle Mura che, assieme all’amico del cuore Renato Paronitto, affronterà la trasferta di Cagliari in Vespa. Sì, proprio con la mitica due ruote, l'altra passione oltre all'Udinese.

Approfittando del periodo e della datata amicizia con un coetaneo di Cagliari, conosciuto giocando a calcio, Nicola Pellizzari ha pensato bene di partire domani mattina alle 8,30 da Cervignano assieme all'amico Renato in Vespa. Il mezzo non consente tragitti troppo lunghi quindi prima tappa, dopo 230 km a Bologna, per incontrare alcuni amici dei tempi dell’università. Venerdì seconda tappa fino a Livorno e quindi traghetto per Olbia.

Il viaggio del tifoso, abbonato da ben 30 anni all'Udinese, lo porterà sabato sera a Cagliari. Lì ritroverà il vecchio amico con cui vedersi la partita dell'Udinese.

Quindi lunedì, rientro con percorso inverso.