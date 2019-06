Incidente per Elena Cecchini, a rischio il Giro Rosa

Brutte notizie per Elena Cecchini. La campionessa friulana di ciclismo ha rimediato la frattura del polso destro nella terza frazione della OVO Energy Women’s Tour, la corsa a tappe britannica. La portacolori della Canyon/Sram Racing è caduta negli ultimi quattro chilometri di gara, quando il gruppo si stava preparando per lo sprint finale. “Sono stata schiacciata a sinistra da un’avversaria e sono finita fuori strada”, racconta Cecchini. “Purtroppo, mi sono subito accorta che il polso si era rotto...”.

La velocista friulana è stata subito ricoverata all'ospedale John Radcliffe di Oxford, dove i medici le hanno ridotto la frattura. Oggi raggiungerà il BG Klinikum di Amburgo, in Germania, per l’intervento chirurgico. In base alla prognosi e al recupero dopo l'operazione, si saprà se Cecchini potrà essere al via per il Giro Rosa, in programma da venerdì 5 a domenica 14 luglio, con un grandissimo finale 'made in Fvg', grazie alle ultime tre tappe Vittorio Veneto-Maniago, Gemona-Montasio e San Vito al Tagliamento-Udine.