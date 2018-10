Itas Città Fiera... con la valigia

"Questa settimana saremo più in viaggio che in palestra". Una frase, quella di coach Marco Gazzotti, che riassume e sintetizza nel migliore dei modi quello a cui è “costretta” l’Itas Città Fiera Martignacco in questi giorni. Scherzi del calendario, certo, ma il ritmo tambureggiante del campionato di A2 femminile non ammette cali di tensione. Se la sconfitta ad Orvieto nella quarta d’andata della regular season ci poteva stare, giovedì a Golfo Aranci contro Olbia non si può fallire nel turno infrasettimanale.

"Quella umbra - conferma Gazzotti - è una squadra più forte della nostra che ha dimostrato sul campo tutto il suo valore. Orvieto ha giocato meglio di noi anche se, forse, avremmo potuto vincere il terzo set. Ad ogni modo, dobbiamo guardare avanti perché abbiamo pochissimo tempo per allenarci e gli impegni sono ravvicinati". Giovedì, alle 17, le friulane saranno come detto di scena in Sardegna nella quinta d’andata.

"Olbia - conclude Gazzotti - è una formazione alla nostra portata. Sarà uno sconto diretto in ottica salvezza, determinante in vista della seconda fase. Tutti noi abbiamo la voglia di fare bene e cancellare le due sconfitte consecutive. Andremo in Sardegna per provare a sfoderare una prova di spessore".