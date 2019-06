Kinderiadi, ecco le pretendenti al trono

Si inizia a definire la classifica delle Kinderiadi Fvg. Al femminile Lombardia ancora saldamente in testa insieme all’Emilia Romagna, regione quest’ultima che scala due posizioni rispetto a ieri portandosi al secondo posto seppur a pari punti con i meneghini. Nelle “top four” ci sono anche Lazio e Veneto, che assieme alle prime squadre in testa alla graduatoria, giocheranno domani le sfide incrociate in base alle quali si definiranno le due selezioni che si contenderanno la 36esima edizione del Trofeo delle Regioni.

Al maschile, invece, Puglia, Veneto, Emilia Romagna e Trentino sono queste le quattro squadre che domani s'incroceranno tra di loro per stabilire chi giocherà la finalissima di venerdì e chi invece scenderà in campo per il terzo e quarto posto. Al termine della terza giornata di gare del torneo riservato alla categoria under 16 maschile alle Kinderiadi in corso di svolgimento a Lignano Sabbiadoro, si è venuta a definire la griglia delle formazioni che giocheranno per il podio.

RISULTATI E CLASSIFICHE DI OGGI. Sono a disposizione, sul sito internet www.kinderiadivolley.it, nella sezione “Torneo” e poi “Gare” al link http://www.kinderiadivolley.it/TDR/2019/Gare?coId=92&data=27%2F6%2F2019 tutti i risultati completi delle gare odierne.

COSI' AL FEMMINILE. La terza giornata delle Kinderiadi, in corso di svolgimento a Lignano, Latisana e Rivignano, è servita a definire quella che sarà la classifica finale sia della pool A che di quella B del torneo femminile. Nel girone A2, che vedeva di fronte Toscana, Marche e Lombardia, quest’ultima formazione ha regolato senza grosse difficoltà le due avversarie. Anche l’Emilia Romagna, impegnata nel girone D2, ha battuto con un doppio 2-0, Umbria e Abruzzo, conquistando i sei punti che ora la posizionano al secondo posto dietro alla Lombardia, quest’ultima sempre a quota 12 ma con un migliore quoziente set. Delle prime quattro squadre della graduatoria generale, quelle che hanno sofferto di più son state il Lazio e il Veneto. Quest’ultima selezione ha dovuto faticare - e non poco - contro il Friuli Venezia Giulia per aggiudicarsi la partita al termine del terzo set, dopo aver perso la prima frazione. Stessa sorte anche per il Lazio: sotto di un set contro il Piemonte, ha recuperato vincendo agevolmente il secondo portando a casa il tie-break ma ai vantaggi (16-14).

Nella seconda fascia invece, c’è stato un capovolgimento di fronte rispetto a ieri. La Puglia, che ieri aveva chiuso la giornata al secondo posto, con i punti conquistati oggi raggiunge la vetta della classifica della Pool B (12 punti), grazie alle vittorie su Basilicata e Valle d’Aosta con un duplice 2-0. Anche la Calabria sale di un posto, passando dalla terza alla seconda posizione (10 punti), con i successi su Molise (2-0) e Campania (2-1). Scivola dalla prima alla terza posizione invece la Liguria che, dopo aver vinto il primo incontro con la Sardegna, racimola solo un punto nel secondo match, perso per 2-1 con l’alto Adige.

GLI ACCOMPPIAMENTI. In base alla classifica avulsa di oggi, questi gli accoppiamenti per la definizione delle semifinali e finali. 1-4 posto. Ore 9 Palazzetto dello Sport Lignano Campo A: Lombardia-Veneto. Ore 9 Palazzetto dello Sport Lignano Campo B: Emilia Romagna-Lazio. Le due vincenti giocheranno la finale per il primo e secondo posto nella giornata di venerdì 28 giugno con inizio alle 9 nel campo centrale presente al Bell’Italia Village. Le due perdenti, invece, disputeranno la “finalina” alle 10.30 al campo A del Palazzetto dello Sport Lignano. 5-8 posto. Ore 9, Palestra Comunale Rivignano: Piemonte Toscana. Ore 9 Palazzetto dello Sport di Latisana: Abruzzo-Friuli Venezia Giulia. Le vincenti delle due partite precedenti si sfideranno alle 10.30 per il 5. e 6. posto al palazzetto dello sport di Latisana. Le due squadre perdenti degli incontri precedenti giocheranno la finale per il 7. e 8. posto alle 10.30 nella palestra comunale di Rivignano. 9-12 posto. Ore 9 Palazzetto dello sport Bell’Italia campo A: Sicilia-Umbria. Ore 9 Palazzetto Bell’Italia campo B: Marche-Trentino. Le due squadre vincenti dell’incontro precedente giocheranno la finale per il 9. e 10. posto alle 10.30 nel campo A del palasport Bell’Italia di Lignano Sabbiadoro. Le due squadre perdenti si confronteranno per l’11. e 12. posto nel campo B del palazzetto dello sport Bell’Italia di Lignano con inizio alle 10.30. Inoltre queste due squadre retrocederanno nella pool B nella prossima edizione del Trofeo delle Regioni.

Diverso il sistema per l’assegnazione dei posti nella graduatoria finale della pool B. In questo caso verranno formati tre gironi da tre squadre che si incontreranno all’italiana. In base alla graduatoria finale, la vincente si piazzerà al 13. posto, mentre la seconda e la terza del raggruppamento otterranno la 14. e 15. posizione della graduatoria finale. Le regioni che si piazzeranno al 12. e 13. posto verranno promosse nella pool A nella prossima edizione del trofeo delle Regioni. Il girone sarà composto da Calabria, Liguria e Puglia. Per l’assegnazione dei posti dal 16. al 18. si sfideranno Campania, Valle d’Aosta e Alto Adige. Infine dal 19. al 21. posto si confronteranno Basilicata, Molise e Sardegna.

IL CAMMINO DEL FVG. Con i punti conquistati oggi, il Friuli Venezia Giulia chiuderà la 36. Edizione del Trofeo delle Regioni in una posizione migliore di quella ottenuta lo scorso anno, quando in Abruzzo si piazzò ottava. Nella terza giornata le ragazze di Michelangelo Moretto hanno regalato grandi emozioni battendo nel primo incontro la selezione della Sicilia con un netto 2-0. Quindi il secondo match in programma ha messo di fronte il Friuli Venezia Giulia ed il Veneto, squadra quest’ultima che ha chiuso la giornata al quarto posto nella graduatoria generale e molto quotata per le posizioni di vertice. La formazione di casa è scesa in campo molto determinata, aggiudicandosi il primo parziale per 25/20 grazie anche ad un “filotto” in battuta a metà del set che le ha permesso di staccare le avversarie. La seconda frazione, invece, è stata tutta in salita per le friulane, complice anche qualche errore di troppo in ricezione ed attacco. Nel terzo e decisivo set le due squadre hanno giocato testa a testa fino al 12 pari. Poi però la selezione di casa ha sbagliato una battuta e due ricezioni, regalando il match alle venete. Con i tre punti di oggi, il Friuli Venezia Giulia accederà alle finali dal 5. all’8 posto. Comunque andrà, le portacolori di casa miglioreranno la posizione finale di classifica rispetto al 2018, quando chiusero in Abruzzo il torneo al 9. posto.

COSI' AL MASCHILE. Già ieri la Puglia aveva dimostrato tutta la sua potenzialità e oggi lo ha ribadito regolando con un doppio 2-0 tanto la Toscana quanto le Marche. I sei punti conquistati le hanno permesso di occupare in solitaria la prima posizione nella Pool A. Anche il Veneto ha continuato a sorprendere partita dopo partita; promossa dopo la prima giornata dalla pool B, i ragazzi hanno continuato a macinare vittorie anche oggi, battendo prima la Sicilia e poi la Lombardia con il medesimo punteggio di 2-0. Due risultati tondi che hanno permesso ai veneti di piazzarsi al secondo posto, al pari con l’Emilia Romagna che però, per quoziente punti, scivola al terzo posto. L’ultima squadra delle top four che si giocheranno il podio sarà il Trentino, andato quest’oggi a segno in entrambe gli incontri disputati.

Nel secondo raggruppamento, ci sono state poche sorprese rispetto alla classifica di ieri. Campania Umbria e Lazio, queste ultime due a posizioni inverse, sono rimaste ai primi tre posti della classifica. I partenopei hanno prima battuto la valle d’Aosta per 2-0 mentre hanno avuto non poca difficoltà a superare i padroni di casa del Friuli Venezia Giulia, dovendo ricorrere al tie break. L’Umbria, invece, con due risultati pieni ha battuto il Molise e l’Alto Adige, mentre il Lazio ha dovuto dire addio alla seconda posizione avendo perso un punto prima con l’Abruzzo e un altro con la Sardegna.

GLI ACCOMPPIAMENTI. In base alla classifica avulsa di oggi, questi gli accoppiamenti per la definizione delle semifinali e finali. 1-4 posto. Ore 15.30 Palazzetto dello Sport Lignano Campo A: Puglia-Trentino. Ore 15.30 Palazzetto dello Sport Lignano Campo B: Veneto-Emilia Romagna. Le due squadre vincenti del match precedente giocheranno la finale per il primo e secondo posto venerdì mattina al palasport Bell’Italia. Le due perdenti, invece, scenderanno in campo sempre domani ma alle Palazzetto dello Sport Lignano Campo A alle 17 per dare vita alla finale per il terzo e quarto posto. 5-8 posto. Ore 15.30, Palestra Comunale Rivignano: Liguria-Marche. Ore 15.30 Palazzetto dello Sport Latisana: Piemonte-Lombardia. Le due squadre che vinceranno i rispettivi match si incontreranno nella gara valevole per il 5. e 6. posto, che si disputerà alle 17 al Palazzetto dello Sport di Latisana. Le perdenti invece giocheranno alle 17 a Rivignano per il 7. e 8. posto. 9-12 posto. Ore 15.30 Palazzetto Bella Italia Campo A: Calabria-Basilicata. Ore 15.30 Palazzetto Bella Italia Campo B, Toscana-Sicilia. Le due squadre che vinceranno il match precedente si incontreranno alle 17 al Palazzetto Bella Italia Campo A per la finale valevole il 9. e 10. posto mentre le due perdenti giocheranno alle 17 al Palazzetto dello Sport Lignano Campo B per l’11. e 12. posto. Inoltre queste due squadre retrocederanno nella pool B nella prossima edizione del Trofeo delle Regioni.

Diverso il sistema per l’assegnazione dei posti nella graduatoria finale della pool B. In questo caso verranno formati tre gironi da tre squadre che si incontreranno con la formula all’italiana. In base alla graduatoria finale, la vincente si piazzerà al 13. posto, mentre la seconda e la terza del raggruppamento otterranno la 14. e 15. posizione della graduatoria finale. Le regioni che si classificheranno 12. e 13. verranno promosse nella pool A nella prossima edizione del trofeo delle Regioni. Il girone dal 13. al 15. posto sarà formato da Campania, Lazio ed Umbria; fischio di inizio alle 15.30 al palazzetto dello Sport di Latisana. Per le posizioni dalla 16. al 18. scenderanno in campo nella Palestra della scuola Media Gaspari di Latisana (inizio alle 15.30) Friuli Venezia Giulia, Alto Adige e Abruzzo. Infine al Palazzetto dello Sport San Giorgio di Nogaro il confronto per 19. e 21. posto sarà tra Molise, Valle d’Aosta e Sardegna.

IL CAMMINO DELL'U16 FVG. La prima gara di oggi dei ragazzi di Paolo Mattia è stata abbastanza semplice. Avversario di turno era la Valle d’Aosta, superata nel primo set con il punteggio di 25-14. Agevole anche la seconda frazione che il Friuli Venezia Giulia ha vinto per 25-22. Molto più difficile il secondo match che ha visto il sestetto di casa dover affrontare la capolista Campania. Primo set a favore dei partenopei (25-20) ma poi c’è stata una pronta reazione dei friulani che sono partiti a razzo con un 6-0 che è servito per giocare in tranquillità il set e pareggiare i conti (25-17). Nel terzo set invece è scesa la battuta dei friulani che ha portato ad un miglioramento della ricezione dei campani e quindi un loro più efficace attacco. Qualche punto di troppo perso all’inizio del set non ha permesso ai padroni di casa di tenere testa agli avversari che hanno vinto la frazione per 15-9. Con i punti di oggi, il Friuli Venezia Giulia arriva a quota 7, fermandosi così al 4. posto della classifica avulsa. Ciò significa che domani scenderanno in campo per giocare due match che potranno valere il 16. e il 18. posto nella palestra della scuola Media Gaspari di Latisana.