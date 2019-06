Kinderiadi, Lazio-Veneto la finale rosa

Sarà la sfida tra le selezioni del Lazio e quella del Veneto a determinare la squadra che si aggiudicherà la 36esima edizione del trofeo delle regioni riservata alla categoria Under 15 femminile in corso di svolgimento a Lignano Sabbiadoro, Latisana e Rivignano. Il verdetto è emerso al termine delle due semifinale incrociate che hanno messo di fronte da un lato il Lazio contro Emilia Romagna e, dall’altro, Lombardia contro il Veneto.

La vera sorpresa c’è stata nel match tutto “nordico” tra due squadre molto quotate. La Lombardia, che partiva con i favori del pronostico ma anche forte di un secondo posto nella classifica avulsa frutto delle ultime due gare del torneo, ha trovato di fronte una formazione Veneta molto determinata. Nel primo set è stata soprattutto la battuta a mettere in difficoltò la squadra lombarda, che non è riuscita così ad esprimere il proprio potenziale d’attacco. Il Veneto è riuscito a prendere il largo e chiudere il primo parziale per 25-18. Nel secondo set è ancora il Veneto a prendere il largo. La Lombardia ha effettuato alcuni cambi per ribaltare le sorti dell’incontro ma il vantaggio iniziale accumulato dalle avversarie è stato sufficiente per gestire anche il secondo e decisivo set, chiusosi con il punteggio di 25-20 a favore delle serenissime.

Nell’altra semifinale è stato un alternarsi di emozioni, soprattutto nel primo set. L’Emilia Romagna, quarta nella classifica avulsa, non ha avuto alcun timore reverenziale nei confronti dei campioni uscenti del Lazio. Quest’ultimo sestetto è partito molto contratto, tanto da trovarsi dopo pochi scambi, in svantaggio per 7-2. A quel punto il tecnico Simonetta Avalle ha compiuto una serie di cambi, sostituendo la palleggiatrice e una delle bande, scelte rivelatesi azzeccate e con le quali il Lazio è riuscito a colmare il gap fino ad arrivare al 24 pari. Ai vantaggi, i campioni d’Italia uscenti hanno sferrato la zampata vincente, portando a casa un set che sembrava già perso. Senza storia il secondo parziale, che ha visto le ragazze di Avalle sempre avanti, grazie anche ad un attacco molto efficace. Il set si è concluso sul punteggio di 25-15, regalando al Lazio il diritto a partecipare nuovamente alla finale per il primo e secondo posto del Trofeo delle Regioni.

Il match che vale il gradino più alto del podio si disputerà domani mattina alle 9 nel campo centrale del palasport Bell’Italia di Lignano Sabbiadoro.