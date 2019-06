Kinderiadi, Lombardia, Lazio e Piemonte a punteggio pieno

Con un minuto di silenzio in ricordo di Miguel Angel Falasca Fernandez, allenatore della squadra di pallavolo Saugella Monza di Serie A1 femminile deceduto nella notte tra il 21 e il 22 giugno a Varese, in seguito a un arresto cardiaco, si sono aperte tutte le gare della prima giornata delle Kinderiadi 2019, il Trofeo delle regioni in programma fino a venerdì 28 giugno a Lignano Sabbiadoro, Latisana e Rivignano Teor.

I PRIMI VERDETTI DI OGGI - Le prime a scendere in campo sono state le selezioni under 15 delle 21 regioni italiane, mentre nel pomeriggio faranno il loro esordio anche i maschi dell’under 16. Le gare in programma questa mattina hanno già decretato alcuni verdetti. Secondo regolamento, infatti, al termine della prima giornata di gioco le ultime tre squadre della pool A retrocedono nel raggruppamento B mentre le prime tre di quest’ultimo girone salgono di categoria. Alla luce della graduatoria, quindi, “salutano” la pool A Liguria, Calabria e Puglia (quest’ultima giunta lo scorso anno al 4. posto), mentre vengono promosse dalla pool B Marche, Sicilia e Abruzzo.

Sono a disposizione, sul sito internet www.kinderiadivolley.it nella sezione “Torneo” e poi “Gare” (link: http://www.kinderiadivolley.it/TDR/2019/Gare ) tutti i risultati completi delle gare odierne ed il programma di quelle in arrivo nella giornata di domani, alla luce della classifica avulsa.

LA CRONACA DELLA POOL A - Piemonte e Lazio, finaliste della scorsa edizione delle Kinderiadi, al momento viaggiano a punteggio pieno con le sabaude davanti alle romane. A sei punti anche la quotata Lombardia, mentre perde un punto per strada l’Emilia Romagna. Nella partita di esordio il Piemonte ha regolato la “pratica” Friuli Venezia Giulia con il punteggio di 2-0 e, con lo stesso punteggio, anche la Toscana. In discesa anche il tragitto del Lazio, che ha fatto un po’ fatica con il Trentino per poi andare sul velluto con la Liguria. Tutto semplice anche per la Lombardia, che ha concesso solo 17 punti alla Calabria nella prima partita, faticando un po’ di più successivamente con l’Umbria. Dal canto suo, l’Emilia Romagna dopo aver battuto nella prima gara la Puglia, ha giocato lo scontro diretto con il Veneto, anch’esso a due punti, avendo battuto le salentine. Prima frazione a favore delle venete e quindi pareggio dei conti con il set vinto dalle emiliane. Queste ultime, dopo un parziale molto equilibrato, portano a casa frazione e gara con il punteggio di 15-13.

LA CRONACA DELLA POOL B – Nella partita d’esordio, la Sicilia – dopo un po’ di fatica nel primo set, chiude con facilità la gara, lottando molto di più nel secondo incontro con la Sardegna. Nel girone H, invece, a punteggio pieno anche le Marche, che prima hanno battuto per 2-0 la Valle d’Aosta e poi, con lo stesso punteggio hanno regolato la Campania. Più tirata la situazione nel girone G; l’Abruzzo infatti, dopo aver vinto la prima partita con la Basilicata per 2-0, nel secondo incontro è partito con il piede sbagliato, perdendo il primo parziale per 18-25 contro l’alto Adige. Pareggiati i conti nella seconda frazione, nel terzo e decisivo set l’Abruzzo ha strappato la vittoria ai vantaggi con il punteggio di 16-14.

LA FORMULA - Le 21 Rappresentative sono suddivise in 12 nella pool A e 9 in pool B in base al ranking dell'ultimo triennio. Le prime tre della pool B, dopo la prima giornata di gare, accedono alla pool A, da dove retrocedono le ultime tre: si compongono così i gironi della seconda giornata in programma domani, martedì 25 giugno. Verranno così formulati nuovamente gironi da tre squadre l'uno, con gare “tutti contro tutti”; al termine delle partite, le ultime tre classificate della pool A e le sei classificate dal terzo al nono posto della pool B andranno a giocarsi le finali fra il 13. ed il 21. posto.