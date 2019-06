Kinderiadi a Veneto e Puglia

È il Veneto la squadra femminile che ha alzato al cielo il Trofeo delle Regioni di pallavolo svoltosi a Lignano Sabbiadoro. Nel match valvole per il primo posto disputatosi al palasport Bell’Italia, la formazione giallorossa ha battuto le campionesse uscenti del Lazio con il punteggio di 3-1. Nella finale maschile, la Puglia bissa il successo già ottenuto lo scorso anno in Abruzzo, sconfiggendo per 3-2 la selezione veneta.

LA FINALE FEMMINILE - Il match è partito subito in salita per le ragazze guidate in panchina da Simonetta Avalle, che hanno dovuto sempre riconcorrere le avversarie a causa di una ricezione spesso imprecisa, costringendo gli attaccanti a giocare palle troppo scontate. A mettere in difficoltà la rappresentativa laziale in questo fondamentale è stato il servizio, effettuato in modo molto ficcante dal sestetto veneto. Le biancoblu non sono mai riuscite ad entrare in partita e le “serenissime” sono andate sul velluto chiudendo il set sul punteggio di 25-14.

La seconda frazione è stata la “fotocopia” di quella precedente, con massimo vantaggio del Veneto sul 16-7. Il Lazio ha effettuato una serie di sostituzioni per cercare di cambiare l’andamento della partita, ma senza successo. Il set è andato appannaggio del Veneto per 25-16.

A sorti inverse il terzo set, con un forte calo in ricezione delle Venete e attacchi più ficcanti del Lazio, che hanno permesso a quest’ultima formazione di mantenere sempre il vantaggio e chiudere la frazione sul 25-19.

Partenza a razzo del Veneto nel quarto e decisivo set con un +6 portato avanti fino a metà parziale, quando le laziali si sono portate a -2 colmando quasi totalmente il loro divario (16-14) dalle venete. Queste ultime hanno però ripreso a marciare punti, portandosi prima 21-17 e chiudendo poi le ostilità con il punteggio di 25-19.

LA FINALE MASCHILE - Nel settore maschile, la Puglia si è riconferma al vertice del Trofeo delle Regioni, bissando il successo dello scorso anno. I ragazzi di Diego Vannicola hanno infatti sconfitto al termine di cinque combattutissimi set la selezione del Veneto.

La prima frazione è stata equlibratissima fino alla fine, quando un errore della Puglia e un muro del Veneto hanno dato il successo a quest’ultima squadra. Nel secondo set è la Puglia a salire in cattedra, con un break messo a segno da Bellamora in battuta (7 servizi di fila) che permettono alla formazione di prendere il largo e di condurre in porto il set ristabilendo così la parità. Si riprende il match con i salentini sempre avanti fin ad un massimo vantaggio di +8 (16-8), grazie ad un gioco più ordinato e organizzato. Il divario si è fatto incolmabile per i veneti che cedono così il set. Sotto 2-1, i ragazzi di Roberto Rotari, grazie anche ad un muro tornato molto efficiente, vanno subito in vantaggio amministrando i punti conquistati fino a fine set. Nel quinto e deciso parziale è la Puglia che prende il sopravvento, arrivando ad un passo dalla vittoria. Sul 14-9 però i salentini sbagliano un attacco e i veneti vanno al servizio sparando quattro potenti servizi sulla ricezione pugliese che non riesce a contenere la forza della palla. Le ostilità si chiudono sul 15-13 con una schiacciata messa a terra da posto 3.

PREMI INDIVIDUALI. Miglior attaccante: Marina Giacomello (Veneto); Raul Parolari (Trentino); miglior palleggiatore: Nicole Del Federico (Veneto) Mattia Boninfante (Veneto); miglior libero: Emma Barbero (Emilia Romagna); Gabriele Laurenzano (Puglia); miglior centrale: Valentina Cantaluppi (Lombardia); Cosimo Balestra (Puglia); Mvp: Manuela Ribecchi (Lazio); Luca Porro (Liguria).