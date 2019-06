L'Apu Gsa lancia il Maurino Day

Dopo l'annuncio del nuovo coach Alessandro Ramagli e mentre continuano le trattative di mercato, l'Apu Gsa annuncia una serata speciale. Per salutare il suo ormai 'ex' capitano Mauro Pinton. L'appuntamento è per mercoledi 19 dalle 17.30 al PalaCarnera.

"Certe storie iniziano bene e finiscono meglio", scrive la società nell'invito social all'evento. "Perché non tutte le storie sono uguali e spesso e volentieri a renderle speciali sono gli uomini. Uomini speciali per storie speciali. Magiche. Mauro Pinton e Apu Gsa Udine: legati per sempre. Da quella magica notte di Montecatini. Per sempre. Vi aspettiamo tutti per salutare il nostro capitano. Perchè le storie speciali meritano un saluto speciale".