L'Apu presenta la campagna abbonamenti

'Alta fedeltà': è questo lo slogan scelto dalla Gsa per la campagna abbonamenti della stagione 2019/20. E l'alta fedeltà è quella che hanno sempre dimostrato i tifosi, presenti anche oggi numerosissimi al Terminal Nord per l'evento che inaugura la nuova annata. Una stagione in cui la società di pallacanestro udinese vuole ripagare la fiducia dei 2.500 abbonati dello scorso anno dando loro la possibilità, per tre settimane, di rinnovare l'abbonamento a 16 eventi (uno in più del precedente campionato) al medesimo costo dell'anno passato, a cui si aggiungono la prima partita casalinga di Supercoppa e un mousepad griffato Apu.

Dopo la fase di prelazione (dal 22 giugno al 12 luglio) ci saranno due fasi di vendita libera, la prima (dal 13 al 26 luglio) che consente ai nuovi abbonati di acquistare il pacchetto delle 16 partite allo stesso prezzo dei vecchi abbonati (ma senza l'omaggio della Supercoppa) e la seconda (dal 27 luglio) a un prezzo maggiorato (dai 20 ai 40 euro).

Agli abbonati all'Udinese Calcio nelle stagioni 2018/19 e 2019/20 e ai correntisti di Civibank è riservata la categoria di acquisto Special.

