L'Itas Città Fiera firma per Sara Stival

L’Itas Città Fiera Libertas Martignacco ha raggiunto un accordo con Sara Stival per la stagione 2019-2020. Si tratta di un opposto, nata a Torino nel 2001, che proviene da Chions, dove ha giocato nelle ultime due stagioni. In precedenza, in età giovanile, Stival ha indossato le maglie della Lilluput Settimo (quattro anni), della Folgore San Mauro (uno) e della In volley Chieri (tre).

"Diamo il benvenuto a una giovanissima giocatrice che sta bruciando le tappe e ha scelto Martignacco per continuare a crescere", commenta il presidente Bernardino Ceccarelli. "Faremo di tutto, come con le sue compagne, per metterla nelle condizioni di migliorare lavorando duro giorno dopo giorno".

"Ho avuto fin da subito una buona impressione", ha detto Stival, "e sono molto contenta di essere stata chiamata dalla Libertas perché penso che sia un’ottima società con un altrettanto ottimo staff tecnico. Sono sicura che potrò crescere sotto tutti i punti di vista. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza che sarà dura, ma al tempo stesso intensa e molto bella".