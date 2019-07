L'Itas Città Fiera ingaggia Michela Rucli

L’Itas Città Fiera Libertas Martignacco comunica di avere raggiunto l’accordo per il prestito dell’atleta Michela Rucli che torna nel suo Friuli dopo quattro stagioni trascorse negli Stati Uniti. Dal 2015 al 2019, Rucli, centrale udinese di 184 centimetri nata nel 1996, ha giocato e frequentato il corso di laurea “Business Economics” al college Hofstra a New York. Una straordinaria opportunità di crescita sia a livello personale che sportivo. Ora, dunque, è arrivato il momento di ritornare a casa per dimostrare il suo valore in una squadra friulana di serie A2.

"E’ stata una trattativa lunga con la società di appartenenza di Michela, che si è risolta nelle ultime ore", spiega il presidente Bernardino Ceccarelli. "Rucli ha le caratteristiche ideali per completare il trio di centrali della nuova Itas Città Fiera e il desiderio di affermarsi in serie A2 dopo la straordinaria avventura negli Stati Uniti. Si tratta di una ragazza molto intelligente che saprà rendersi utile per coach Gazzotti".

"Sono davvero felice di tornare a Martignacco in una società solida e in continua crescita", commenta Rucli. "Archivio in modo molto positivo la parentesi americana e non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura all’Itas Città Fiera. Darò tutta me stessa per rendermi utile alla squadra, cercando di ritagliarmi uno spazio importante in una categoria blasonata".