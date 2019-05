L'Itas Città Fiera riparte da coach Gazzotti

La Libertas Martignacco è lieta di comunicare la conferma di coach Marco Gazzotti in vista della stagione 2019-2020. Per il tecnico emiliano si tratterrà della quarta stagione consecutiva, la seconda in serie A2, alla guida della prima squadra sponsorizzata Itas Città Fiera. Assieme a Gazzotti sono stati confermati i seguenti componenti dello staff tecnico-sanitario: il vice allenatore Nicolas Rusalen, lo scout man Andrea Zampis, il preparatore atletico Giovanni Tarantini e il fisioterapista Luca Fontanini.

"Abbiamo deciso di proseguire una collaborazione ormai consolidata – dice il presidente Bernardino Ceccarelli – e dare continuità agli importanti risultati raggiunti in questi anni. La permanenza di Gazzotti significa che saremo ancora un trampolino di lancio per le giovani giocatrici che decideranno di venire a Martignacco. Siamo già al lavoro col coach per allestire un roster competitivo e all’altezza, sapendo comunque che ripeterci sarà molto difficile vista la concorrenza".