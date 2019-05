La Coppa dell'Europeo U21 a Udine

Anche l’Europeo Uefa Under 21 sarà a Udine sabato 25 maggio in occasione della Giornata Mondiale del Gioco, che si celebra in tutto il mondo da vent’anni. Uefa non poteva mancare a un appuntamento che vuole sottolineare l’importanza del gioco nella formazione e nello sviluppo dell’individuo, in particolare durante l’infanzia e l’adolescenza, la funzione di canale comunicativo tra differenti culture, la capacità di innescare dinamiche di socializzazione, aggregazione e inclusione sociale.

Inclusione e socializzazione sono alla base anche dell’idea di #tifiamoEuropa, il programma voluto dalla Figc perché l’Europeo di giugno lasci un’eredità importante nel modo di fare il tifo nei nostri stadi. L’Europeo, organizzato per la prima volta in Italia dal 16 al 30 giugno, proporrà uno spettacolo unico al mondo, di calciatori che sono già stelle e che sognano di diventare le superstar del calcio europeo. A questo gli organizzatori sperano di poter unire uno spettacolo unico anche sugli spalti.

Sabato 25 dalle 10 alle 19 in piazza San Giacomo a Udine ci sarà una tappa del Trophy Tour di Euro Uefa Under 21. I visitatori potranno vedere la Coppa originale della manifestazione, quella che sarà assegnata alla squadra vincitrice al termine della finale che si giocherà proprio a Udine il 30 giugno. Grazie alla tecnica della Realtà Virtuale 3D, i visitatori della giornata del gioco avranno la possibilità di vivere un’esperienza immersiva e unica. Indossando degli appositi visori, potranno viaggiare tra le città italiane che ospiteranno il campionato europeo Under 21 (oltre a Udine, Bologna, Trieste, Reggio Emilia, Cesena e San Marino) visitandone in prima persona i luoghi più famosi.

Durante il loro viaggio conosceranno alcuni giocatori della nazionale italiana U21 - il capitano della nazionale Under 21 Rolando Mandragora, Manuel Locatelli e Riccardo Orsolini - e Salvatore La Manna, giocatore della Nazionale italiana calcio amputati, che mostreranno loro le bellezze e le tipicità delle città coinvolte e, soprattutto, racconteranno cosa significa tifare per la nostra Nazionale.

Gli appassionati di calcio e i curiosi avranno l’opportunità di scattarsi delle foto con il trofeo della competizione che sarà esposto per tutta la giornata. Fra le opportunità per il pubblico un gioco VR: grazie all’utilizzo di una tecnologia di virtual reality, ci si potrà mettere alla prova come portiere o attaccante di una squadra di calcio simulando le gesta dei campioni. Musica e animazione coinvolgeranno tutti i passanti: all’interno del Villaggio saranno regalati i gadget dell'Europeo Under 21. Ci sarà anche un artista di street-art che creerà in diretta un'opera artistica a tema Europeo U21.

Ricordiamo che si gioca dal 16 al 30 giugno, a Udine sono in programma tre partite del girone B (Germania-Danimarca il 17 giugno, Danimarca-Austria il 20 giugno, Austria-Germania il 23 giugno) più la finale di domenica 30 giugno.

I biglietti sono in vendita al link uefaeurounder21.vivaticket.it e in tutti i punti vendita Vivaticket, i prezzi vanno dai 3 euro per le curve ridotte per gli Under 21 agli 8 euro per un rettilineo intero. Sconti per i gruppi che si iscrivono al sito tifiamoeuropa.eu