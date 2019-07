La Quadrifoglio sbanca Pasian di Prato

Domenica 21 a Pasian di Prato, la bocciofila Maxim del presidente Stefano Deganis ha dato vita al 23esimo Memorial Luciano Ciani con una gara triveneta a 50 coppie. Il trofeo è finito nelle mani della Quadrifoglio-Fagagna che ha piazzato tre coppie sul podio; a conquistare la vittoria sono stati Giuliano Banelli e Lorenzo Fabro. In semifinale hanno fermato i compagni di società Ziraldo-Feruglio e in finale (9-5) i compagni Monaco-Domini. Questi ultimi imponevano l’alt af Antonello-Carpenedo (Le Valli).

RISULTATI. All’internazionale di Klana (Slovenia) due importanti secondi posti con Alex e Fabio Zoia (Spilimberghese) in campo maschile e con Milena Toffolo e Silvia Dionisio (Adegliacchese) nel femminile.

Nelle fasi trivenete di Regional Cup C, D e F. Hanno ottenuto la qualificazione per la fase nazionale le seguenti società: Sacilese e Canova (cat. C), Violis-Maniago e Orsago (cat. D) e Aligrie Apollo 11-Chiasielis nella femminile.

Nella notturna Lui e Lei di Spilimbergo si aggiudicano la vittoria Favetta-Cazzitti (Snua) dopo la finale (11-9) sui compagni Marchesin-Floreani.

PETANQUE. Palmanova, è stata protagonista dei Campionati Assoluti individuali della specialità petanque in campo maschile e femminile. Sotto la calura asfissiante, nella fantastica cornice della piazza Grande e con un’organizzazione perfetta dell’Asd Bocciofila Palmanova del presidente Silvano Pontani, si sono fregiati del titolo il pluricampione genovese Diego Rizzi (San Giacomo) e la sua concittadina Jessica Rattenni (San Giacomo).

CAMPIONATI. Oggi dalle 15, in varie sedi, si svolgono i quarti di finale triveneti dei campionati di società. Nella prima categoria: Adegliacchese-Orsago (Tiezzo), Belluno-Gradese (Pramaggiore), Giudicariese-Lagarina (Riva del Garda), Noventa-Manzanese (Torre di Pordenone). Nella seconda categoria: Cussignacco-Pievigina (Fiume Veneto), Avianese-Pedavena (Cordignano), Tavagnacco-Jesolo (Sacile ), Capriva-Scoglio Amico (Fossalta Di Portogruaro). Nella terza categoria: Quadrifoglio-Veronica (Rivignano), Gemonese-Vita&Sport (Spilimbergo), Nuova Del Corno-Pederobba (Aviano), Rivignano-Noventa (Portogruaro).

APPUNTAMENTI. Domani (ore 8.30) ad Adegliacco gara triveneta a coppie con abbinamento di categoria BC. In notturna a Ronchi dei Legionari e a San Martino al Tagliamento gare trivenete a quadrette e Lui-Lei.