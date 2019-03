La Tinet Gori Wines attende Cantù

Siamo giunti alla conclusione della regular season del primo campionato di Serie A2 per la Tinet Gori Wines. Ma non alla conclusione della stagione vera e propria. Dalla prossima settimana, infatti, i passerotti di coach Luciano Sturam inizieranno a preparare le sfide per la permanenza. Un percorso complicato e intrigante che, nel giro di un mese, decreterà se Prata potrà restare in A2 oppure se il prossimo anno giocherà nel nuovo campionato nazionale denominato A3.

Il primo ostacolo sarà sicuramente toscano: una tra Kemas Lamipel Santa Croce e Acqua Fonteviva Apuana Livorno che oggi giocano lo scontro diretto. La prima gara sarà in trasferta nel prossimo weekend, mentre si giocherà sicuramente a Prata in infrasettimanale mercoledì 10 aprile.

Passa quasi in secondo piano la gara odierna che servirà comunque a mantenere alto il ritmo partita in vista delle prossime e decisive sfide. Scende al PalaPrata l'agguerrità Pool Libertas Cantù che si sta giocando l'ingresso nei play-off promozione con la Sieco Impavida Ortona, avversaria nello scorso turno della Tinet Gori Wines. Nella truppa guidata da coach Cominetti c'è anche un pordenonese doc. Alessandro Preti, classe '92, ha mosso i primi passi pallavolistici al Futura Cordenons prima di trasferirsi giovanissimo al Club Italia. Per lui, poi, tanta Lombardia, con le esperienze maturate a Segrate e Milano oltre che, ovviamente a Cantù. In cabina di regia giostra il giovane Baratti, mentre l'opposto è Santangelo mise a terra 22 punti in 3 set. Cominetti è l'altra banda con Robbiati, Monguzzi e Frattini che si alternano a presidiare il centro della rete. Il libero è Butti.

In casa Tinet Gori Wines recuperano Marinelli e anche Saraceni, che però sarà preservato quanto meno in attacco per averlo al 100% nei play off. Coach Sturam opererà le scelte definitive dopo l'allenamento di rifinitura.

L'appuntamento è per domani alle 18 al PalaPrata. Arbitreranno Guarnieri di Messina e Spinnicchia di Catania. Diretta streaming su LegaVolleyChannel. Aggiornamenti set per set sulla pagina Facebook C.S. Prata Volley.