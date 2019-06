Le tolmezzine del Val But campionesse Fvg

La bocciofila Val But di Tolmezzo del presidente Otello Marini, composta da una trentina di atleti, oltre a soci e simpatizzanti, annovera anche il settore femminile, che milita nel campionato femminile di Promozione a livello regionale. Mercoledì 12 giugno al bocciodromo di Tavagnacco, la Val But in rosa ha conquistato il titolo regionale a squadre. Si sono contese la finale con la Rivignanese, superata per 8-2. Il campionato, iniziato ad aprile, era composto da otto squadre: oltre alle due finaliste, c’erano Bujese, Gemonese, Chiasielis, Gtn Laipacco, Buttrio e Spilimberghese. E’ il primo risultato di prestigio per le tolmezzine Paola Screm, Luisa Hernandez, Mara Barbacetto, Cecilia Zanaga, Marisa Deotto e Milena Andriolo, guidate dal ct Ugo D’Orlando, che hanno saputo dimostrare passione, forza e gruppo per il conseguimento di un unico obiettivo.

GARE. Domenica a Spilimbergo si sono svolti i Campionati italiani di coppia per la categoria B maschile e femminile. Un weekend di fuoco per gli atleti – visto anche il bel tempo – che ha premiato i piemontesi Pierluigi Luciano e Matteo Ronco (Pozzo Strada) nel maschile, Anita Bunino e Alice Verga (Almesina) nel femminile. Purtroppo nessun friulano è salito sul podio, fermandosi fuori dalla zona medaglie.

La categoria C è andata in scena a Capriva del Friuli; vittoria per Giorgio Del Negro e Paolo Negrini (Duinese) dopo la finale (11-0) contro Puzzoli-Soncin (Le Valli). Stop in semifinale per Bussani-Gurnari (Villaraspa) e Clama-Gabrielli (Tre Stelle).

A Buja si sono svolte le selezioni per i Campionati italiani individuali giovanili. Negli Under 18 si sono qualificati Gregorio Marchesin (Spilimberghese) e Michele Vidusso (Quadrifoglio), mentre negli Under 15 sono passati Davide Candolini e Michele Feruglio (Quadrifoglio), Cristina Budai (Buttrio) e Patrizia Galletta (Gtn Laipacco).

APPUNTAMENTI. Domani (ore 8.30) a Udine (Gtn Laipacco) gare trivenete a coppie di categoria B e C. A Maniago (Violis), gara triveneta a coppie di categoria D. A Ronchi dei Legionari selezione Campionati italiani di coppia per le categorie Under 15 e 18. In notturna a Turriaco gara a terne BCC e a Varmo gara a coppie C e D.