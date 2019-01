Leo Messi è tornato a Sacile

Lionel Messi è tornato in Friuli. Come racconta il quotidiano spagnolo ‘Sport’, il campione del Barca ieri, approfittando del giorno di riposo dagli allenamenti, ha preso un volo per fare una visita ‘express’ al dottor Giuliano Poser.

L’incontro con il guru dell’alimentazione è avvenuto al mattino e, nel pomeriggio, la 'Pulce' era già di ritorno a Barcellona. La visita del giocatore argentino ha sorpreso fino a un certo punto, dal momento che, da anni, Messi si è affidato al dottor Poser per migliorare il suo rendimento in campo e risolvere alcuni problemi di stomaco che condizionavano le sue performance.

L’ultima visita sacilese risale allo scorso maggio, quando il numero 10 si era confrontato con il medico in vista dei Mondiali. Messi non è il solo campione albiceleste a essersi affidato a Poser. Tra gli argentini, infatti, figurano anche i nomi di Kun Agüero, Vietto e Di Maria.