Lisa Vittozzi quinta nella sprint di Anterselva

Lisa Vittozzi sempre al top nella Coppa del Mondo di biathlon. Oggi nella 7.5 km sprint che ha aperto la tappa di Anterselva la sappadina ha ottenuto il quinto posto in una gara tiratissima, come confermano i distacchi. Si è imposta la ceca Davidova, perfetta al poligono, con 1″7 sulla finlandese Makarainen (1), 3″5 sulla norvegese Roiselan (1), 4″2 sulla tedesca Dahlmeier (0), 10″2 su Lisa, che ha commesso un errore nel secondo tiro in piedi.

Un errore anche per Dorothea Wierer, che ha perso terreno nell’ultimo giro chiudendo ottava a 15″2. In classifica generale ora Doro precede Lisa di 12 punti in una sfida tutta italiana sempre più avvincente. Perde invece terreno la slovacca Paulina Fialkova, che con tre errori ha chiuso al 30° posto. Inoltre Lisa consolida il pettorale rosso di leader della sprint portandosi a +25 sulla compagna di squadra.

“Ho cercato di fare del mio meglio, ho fatto un errore ma ci sta – racconta Lisa Vittozzi -. Sono contenta di essere comunque là davanti, il podio è sfuggito di poco, ma sono fiduciosa per sabato. L’importante è stare sempre tra le prime, prendere più punti possibili, il podio c’è e non c’è, ma conta guadagnare punti sulle avversarie. Sabato sarà sicuramente una bella gara, qui è dura e sarà importante sparare bene e andar forte. L’altitudine? Ho fatto fatica, ma sono fiduciosa”.

Il programma di Anterselva prosegue venerdì alle 14.30 con la 10 km sprint maschile, che vedrà al via Giuseppe Montello e Daniele Cappellari, quest’ultimo tuttora esponente della squadra Fisi Fvg all’esordio in Coppa del Mondo in una prova individuale.

Sabato doppio appuntamento con l’inseguimento: alle 13.30 la 10 km femminile, alle 15.30 la 12.5 km maschile.