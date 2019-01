Lisa Vittozzi trionfa in Coppa del Mondo

Una strepitosa Lisa Vittozzi conquista a Oberhof, in Germania, il suo primo successo in una prova individuale nella Coppa del Mondo di biathlon. Una prestazione semplicemente perfetta nella 7,5 chilometri sprint per la carabiniera sappadina, cresciuta nella scuola Asd Camosci, velocissima sugli sci (secondo tempo) e perfetta al poligono. Un dominio praticamente dal primo all’ultimo metro per quello che è un risultato storico per il movimento del Friuli Venezia Giulia.

Lisa ha preceduto di 5″3 la francese Chevalier e di 15″ la svedese Oeberg. Per l’Italia anche il 14° di Federica Sanfilippo, il 15° di Nicole Gontier e il 22° di Dorothea Wierer.

A Lisa vanno le congratulazioni del presidente della Fisi Fvg Maurizio Dunnhofer, del Consiglio Direttivo e di tutto l’orgoglioso mondo dello sci regionale.