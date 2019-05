Madracs, a Metti il turbo festa per il quinto posto italiano

Si spengono i riflettori sul campionato 2018/19 di Powerchair Hockey con i play-off scudetto disputati a Lignano Sabbiadoro. Tra i protagonisti delle finali anche gli Alma Madracs Udine, squadra friulana che, anno dopo anno, sta dimostrando la più sana delle voglie di arrivare in alto. L’ambizione, l'impegno e le capacità hanno spinto dapprima i verdenero nella massima serie e soltanto dopo due anni sono stati capaci di giocarsi un quarto di finale per lo scudetto concludendo la stagione fra le 5 migliori squadre italiane.

Poco importa che la partita con i Macron Warriors Viadana sia andata male. La sconfitta per 5-4 è stata comunque uno spettacolo e i giovani Madracs hanno dato tutto quello che avevano. Usciti a testa alta tra l'ovazione del pubblico hanno presto dimenticato che con un pizzico di malizia, di esperienza e di precisione in più, vedi il rigore sbagliato, l'esito sarebbe stato diverso. La prestazione è stata di quelle convincenti, ed è questo che conta. Una di quelle partite che fa guardare al futuro con grande speranza. Esclusi dalla corsa al podio, gli Alma Madracs hanno poi affrontato il team Albalonga, imponendosi per 5-2.

Gli Alma Madracs possono così alzare la coppa del quinto posto. Ora sono iscritti nel manipolo delle cinque sorelle che dominano il campionato italiano. Un grande onore con dedica a Ciccio, il grande numero 27, tra i fondatori della squadra che continua a vivere nel cuore di tutti. “La squadra si era messa l'obiettivo di arrivare ai play-off, per onorare al meglio la passione e il ricordo del nostro Alessio Moro”, spiega il coach Ivan Minigutti. “Non solo ci siamo arrivati ma ci siamo superati conquistando il quinto posto! Stiamo dimostrando una crescita continua che al momento non vede confini. Per questo devo ringraziare tutti i giocatori, lo staff e tutti i volontari per metterci sempre nelle condizioni di essere guardati con ammirazione e rispetto. Aggiungo un ulteriore speciale ringraziamento agli sponsor ed in particolare ad Alma. Ci hanno permesso di guardare alla stagione con serenità, di sognare in grande e di avere a disposizione tutta l’attrezzatura necessaria per essere all'altezza della competizione”.

Il Presidente lancia poi un appello al futuro: “Spero che il prossimo anno succeda altrettanto e ancor di più, perché questi ragazzi hanno un cuore grande e meritano di praticare sport e di trovare in esso le soddisfazioni e la gioia che troppo spesso vengono negate alle persone con disabilità”.

Durante l'estate partirà, infatti, la programmazione del campionato 2020/21 che si preannuncia difficilissimo in un girone probabilmente di ferro. La priorità sarà quella di trovare il budget attraverso le sponsorizzazioni per garantire le trasferte e la manutenzione delle carrozzine.

E per celebrare una stagione indimenticabile i Madracs sono pronti ad accogliere tutti i loro tifosi e sostenitori il 9 giugno al Parco Desio di Udine dove prenderà vita la quinta edizione di Metti il Turbo, la staffetta più divertente dell’anno. Sport, musica, divertimento e solidarietà per e con le bisce verde nero, un gruppo che vuole puntare sempre più in alto ma ha bisogno del supporto di tutta la città.

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 2 giugno. Per ottenere tutte le informazioni necessarie a partecipare basta scrivere un’email a staffetta@madracs.it, contattarci telefonicamente al 331/3769351 oppure cercare l'evento Facebook Metti il Turbo 2019.