Mara Navarria bronzo a squadre

Dopo il quinto posto individuale di ieri, Mara Navarria sale sul terzo gradino del podio a squadre. L'Italia conquista sulle pedane cinesi di Chengdu il primo podio stagionale nella Coppa del Mondo di spada femminile.

Le azzurre guidate dal ct Sandro Cuomo conquistano il bronzo, grazie proprio alla vittoria contro la Cina col punteggio di 31-28 nell'assalto che è valso il terzo posto. La squadra italiana composta da Rossella Fiamingo, reduce dal secondo posto nell'individuale, dall'iridata friulana Navarria e dalle giovani Alice Clerici e Federica Isola, ha festeggiato un risultato che infonde ottimismo in vista dell'avvio della fase di qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo2020 che partirà dal prossimo mese di aprile.

Le azzurre hanno iniziato superando agli ottavi l'Ucraina per 45-39. Poi ai quarti è giunta la vittoria, grazie alla stoccata decisiva del 30-29 contro la Russia, che ha aperto le porte per la semifinale in cui è arrivata la battuta d'arresto, contro la Germania. Le tedesche, poi vincitrici finale della gara, si sono imposte in rimonta col punteggio di 41-34.