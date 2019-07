Mara Navarria pronta per Budapest

Sono state diramate le convocazioni per gli atleti che rappresenteranno l'Italia ai Campionati del Mondo Assoluti in programma a Budapest dal 15 al 23 luglio. Dei 25 azzurri che saliranno sulle pedane del Syma Center che già nel 2013 ospitò la rassegna iridata due provengono dal Friuli Venezia Giulia. Nella spada Mara Navarria è chiamata a difendere il titolo mondiale conquistato lo scorso anno a Wuxi in Cina, mentre la sciabolatrice Michela Battiston – allieva di Sara Vicenzin e Christian Rascioni alla Gemina di San Giorgio di Nogaro e aviere dell’Aeronautica Militare – è stata convocata come riserva e quindi sarà a disposizione del CT Sirovich qualora una compagna dovesse dare forfait.

Per la 34enne spadista in forza all’Esercito si tratta dell’evento più importante prima dei Giochi Olimpici di Tokyo che si disputeranno la prossima estate. Mara ci arriva da numero 1 del ranking mondiale e con i favori del pronostico. L’allieva del maestro Roberto Cirillo, grazie alla posizione del ranking, salterà la fase preliminare prevista per lunedì 15 luglio ed entrerà in gara giovedì 18 luglio, giornata in cui sarà assegnato il titolo. La prova di spada, fondamentale ai fini della qualificazione olimpica, inizierà sabato 20 con il primo turno di eliminazione diretta e si concluderà domenica 21 luglio.

Insieme a Mara Navarria, la squadra azzurra sarà composta dalla due volte campionessa del mondo e argento olimpico a Rio Rossella Fiamingo e dalle giovani Federica Isola (classe ’99) e Alice Clerici (’96). Questo quartetto è andato a podio nelle ultime tre competizioni ufficiali.