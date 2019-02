Mara Navarria testimonial Fvg nel mondo

"Lo sport è uno straordinario veicolo di promozione del territorio: legare il nome del Friuli Venezia Giulia ai suoi atleti di punta rappresenta pertanto una prospettiva di assoluto interesse per regalare alla nostra regione palcoscenici unici su scala nazionale e internazionale". Lo ha dichiarato il governatore Massimiliano Fedriga che, accompagnato dall'assessore regionale allo Sport, Tiziana Gibelli, ha incontrato stamane la 33enne friulana Maria Navarria, la campionessa mondiale di spada individuale alla recente rassegna iridata di Wuxi, in Cina, oltre che vincitrice della Coppa del Mondo di specialità, sempre nel 2018.

Quella tra il mondo dello sport e le istituzioni è stata definita dal governatore "un'unione non solo auspicabile ma essenziale, alla quale dobbiamo guardare con attenzione per aprire le finestre su orizzonti sempre più ampi, specie in chiave turistica".

"Orgoglio e responsabilità sono dunque - secondo Fedriga - le parole chiave per un 2019 che, con Gemona insignita del prestigioso titolo di Capitale europea dello sport, sappia esprimere appieno la vicinanza tra il territorio e i suoi testimonial: un rapporto già vivo nel cuore di tutti noi che dobbiamo valorizzare."