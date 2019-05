Marcio Amoroso promuove l'Europeo U21

"Gli Europei Under 21 a Udine sono una vetrina di calciatori dal futuro assicurato e per questa splendida città un'occasione unica per farsi apprezzare come merita. Ho visto che in centro e non solo tutto parla di questo torneo, mi congratulo con l’Udinese, il Comune e la Figc per l'ottima promozione attuata”. È quanto ha detto Márcio Amoroso, indimenticabile goleador brasiliano, all’Assessore allo sport del Comune di Udine, Paolo Pizzocaro, nel corso di un incontro svoltosi grazie ad Alessandro Scarbolo, presidente dell'Udinese club Orsaria che a sua volta ha invitato i friulani ad "acquistare i biglietti per le partite al fine di ammirare i campioni di domani".

“Le parole di Amoroso - ha riposto l’Assessore Pizzocaro -, punta dell’indimenticato tridente bianconero, non possono che farmi piacere perché dimostrano non solo quanto Udine abbia saputo rimanere nel cuore di questo straordinario campione ma anche la nostra città è ancora oggi una delle capitali del calcio internazionale”.