Martignacco, ecco Francesca Sabadin

L’Itas Città Fiera Libertas Martignacco comunica di avere raggiunto un accordo con l’atleta Francesca Sabadin per la stagione 2019-2020. Dopo avere mosso i primi passi a Povolaro di Dueville, passa in giovanissima età all’Union volley Creazzo in serie C. Nel 2016, Sabadin approda a Chions dove ha avuto l’opportunità di giocare in B2. Arriva a Martignacco da Pordenone dove, nel 2018-2019, ha partecipato al campionato di serie B1. Al suo attivo ci sono anche le importanti esperienze ai collegiali del Club Italia.

"Sabadin è un’altra giocatrice in rampa di lancio che ha deciso di sposare la nostra società per migliorare e crescere ancora", commenta il presidente Bernardino Ceccarelli. "Nonostante l’altezza gioca da palleggiatrice, quindi ci consentirà di essere temibili a muro come in passato. Il suo arrivo va, dunque, a completare il reparto delle alzatrici assieme a Carraro. Crediamo di avere ingaggiato due giocatrici intercambiabili e che potranno dare vita ad una sana concorrenza tra loro".

"Sono molto contenta ed onorata per la chiamata della Libertas", le prime parole dell'alzatrice. "Per me è una grande soddisfazione avere la possibilità di giocare in serie A2 e sono anche molto emozionata. Penso che mi attenderà una stagione in cui crescerò molto sia come giocatrice che come persona. Ringrazio il presidente Ceccarelli e coach Gazzotti per avermi concesso questa grande opportunità".