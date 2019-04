Matajur protagonista con il Campionato Acsi

Si attendono numeri da grandi occasioni, sicuramente in tripla cifra, per il Campionato Nazionale della Montagna 2019 del circuito Acsi, in scena giovedì 25 aprile, nello splendido teatro naturale delle Valli del Natisone, con l'ascesa finale ai 1000 metri di quota di Montemaggiore, arrampicandosi sulle pendici del Monte Matajur, sopra Cividale del Friuli. Il Comitato organizzatore della Chiarcosso Help Haiti, di concerto con l'Acsi Ciclismo Udine, conferma che la gara si correrà con qualsiasi condizione meteo, quindi anche in caso di pioggia: la bellezza del percorso e l'impegno dei collaboratori e dei volontari sul tracciato di gara e nella macchina organizzativa garantiscono le condizioni di sicurezza per lo svolgimento della corsa.

Il punto di ritrovo per tutti i partecipanti sarà allestito a San Pietro al Natisone: in luogo si registreranno le ultime iscrizioni alla corsa, possibili anche subito prima della gara. La partenza per le categorie Juniores, Seniores e Veterani è fissata alle 11; a seguire la partenza per le categorie Gentlemen, Supergentlemen e Donne. Il tracciato di gara prevede una corsa in linea di 30 chilometri, gli ultimi sette in salita fino a Montemaggiore.

Il percorso si snoda da San Pietro al Natisone verso Pulfero; dopo 30 chilometri in linea, si affronteranno sette chilometri in salita con arrivo a Montamaggiore, a mille metri di altitudine.

Info su www.helphaiti.it