Maxim e Tre Stelle vogliono fare il salto

PROMOZIONE. La fase a gironi si è conclusa con i seguenti risultati. Girone A: Pantianicco-Buttrio 7-15, Tagliamento-Muggia Bocce 18-4, Tre Stelle-Gtn Laipacco 18-4, classifica: Tre Stelle e Nuova Del Corno 17, Muggia Bocce 16, Buttrio 15, Tagliamento 12, Gtn Laipacco 7, Pantianicco 0. Girone B: Spilimberghese-Saranese 12-10, Veronica-Maxim 9-13, Le Valli-Granata 16-6, classifica: Maxim 20, Granata 17, Le Valli 14, Saranese 13, Spilimberghese 11, Fortitudo 6, Veronica 3.

Oggi (dalle 15) la fase play-off con i seguenti incontri: ad Adegliacco Maxim-Muggia Bocce, a Ronchi dei Legionari Tre Stelle-Granata, S.Antonio-Nuova Del Corno e Florida-Le Valli.

SERIE A2 MASCHILE. Nella 16esima giornata i fagagnesi della Quadrifoglio si fermano sul 9-17 contro la capolista Marenese. Una prima fase troppo fallosa ha decretato le sorti dell’incontro. La Snua va a segno per 15-11 contro il Chiesanuova mentre tra Cussignacco e Villaraspa finisce 12-12. Dolada-Pederobba 17-9 e Canova-Pedavena 17-8. Classifica: Marenese 30, Quadrifoglio 25, Canova 22, Snua e Chiesanuova 17, Cussignacco 16, Villaraspa e Dolada 11, Pederobba 9, Pedavena 2.

Oggi, a partire dalle 14.30, la penultima giornata: a Fagagna Quadrifoglio-Pederobba, a Tiezzo Snua-Marenese, Canova-Dolada, Chiesanuova-Cussignacco, Pedavena-Villaraspa.

SERIE A FEMMINILE. Le ragazze del Buttrio vincono ‘facile’ contro la Centallese, fermata sul 17-7. I risultati degli altri incontri: Pramaggiore-Forti Sani 10-14, Borgonese-Bassa Valle 10-14. La classifica dopo la penultima giornata: Forti Sani 22, Buttrio 21, Borgonese 16, Saranese 14, Centallese 12, Bassa Valle 10, Pramaggiore 7, Auxilium -3. Ultimo turno domenica 17 marzo.

PRIMA CATEGORIA. I risultati della settima giornata sono: Adegliacchese-Maxim 12-6, Rivignano-Virco 8-10, Brugnera-Sacilese 10-8, Gradese-Forum Julii 15-3, Alpino Manzanese-Villaraspa 12-6, (riposato Romans). Oggi (ore 15): Sacilese-Virco, Rivignano-Adegliacchese, Romans d’Isonzo-Alpino Manzanese. Domani (ore 9,30): ad Adegliacco Maxim-Brugnera, a Ronchi dei Legionari Villaraspa-Gradese (riposa Forum Julii).

APPUNTAMENTI. Domani (ore 9), a Buja, gara triveneta a coppie per le categorie juniores; a Biella, la quarta Parata dei Campioni dove ci saranno anche i portacolori friulani Marco Ziraldo, Barbara Zurini, Caterina e Virginia Venturini; al Palabocce Udinese, convention regionale per i prossimi Campionati italiani Special Olympics, in programma tra un mese proprio in Friuli.