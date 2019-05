Meeting di Lignano, torna la lotteria benefica

Sport e Solidarietà di nome e di fatto, da trenta edizioni. In occasione del 30° Meeting Internazionale di atletica leggera Sport Solidarietà – 6° Trofeo Ottavio Missoni (Stadio Teghil di Lignano, 9 luglio) la Nuova Atletica dal Friuli promuove una lotteria benefica a sostegno della casa famiglia per disabili intellettivi della Comunità del Melograno Onlus.

Acquistando i biglietti (€ 1,00) della lotteria abbinata alla gara dei 400mt ostacoli, specialità in cui Ottavio Missoni si era contraddistinto alle Olimpiadi di Londra e a cui è intitolato l'omonimo Trofeo messo in palio da Confartigianato Servizi Fvg, sarà possibile aggiudicarsi i premi ed al contempo sostenere il Melograno che, dal 1996, opera a favore di persone adulte con disabilità intellettive ospitate presso la struttura di Lovaria.

Sei i premi di valore messi in palio ed abbinati alle sei corsie: trolley e borsone offerti da Missoni, due soggiorni presso l'Hotel President e l'Hotel Fra i Pini di Lignano, multifunzione a colori offerta da Centro Friuli – Sharp ed una confezione di bottiglie di Merlot Bianco offerte dall'Azienda Foffani di Clauiano Udine.

Il 9 luglio, i portacolori del Melograno saranno di nuovo tra i protagonisti più acclamati al Teghil dove si cimenteranno nei 50m al fianco delle campionesse giamaicane Elaine Thompson e Shelly-Ann Fraser. Infatti, fin dalla prima edizione Sport Solidarietà ha riservato grande attenzione al mondo della disabilità inserendo in programma gare riservate ad atleti paralimpici, alcuni dei quali hanno avuto modo di correre al fianco di stelle mondiali dell'atletica pronti a ribadire che lo sport permette di unire ed abbattere qualsiasi barriera, fisica e mentale.

Piena sintonia è stata trovata con il Melograno che, fin dalla sua nascita, ha ritenuto lo sport un veicolo per promuovere l'integrazione; il Team Melograno partecipa agli appuntamenti targati Special Olympics e a manifestazioni che coinvolgono in particolare il mondo della scuola al fine di favorire lo sviluppo di abilità sociali, relazionali e sportivo-motorie non solo tra le persone con disabilità, ma anche per tra le giovani generazioni, sensibilizzandole alla cultura socio-solidale e dell'inclusione.

Acquistando i biglietti sarà possibile dare il proprio contributo alla Onlus che coinvolge gli ospiti in svariate attività volte a sviluppare l'indipendenza e la crescita in un ambiente familiare; a breve verrà attivata anche la parte residenziale fornendo una risposta adeguata ai bisogni di residenzialità protetta e al “Dopo di Noi”.

Prevendite: Associazione Comunità del Melograno Onlus (via della Libertà 8 – Lovaria di Pradamano), Centro Friuli (via Marco Volpe 45 - Udine), Hotel President (viale della Pittura, 9 – Lignano Riviera), Hotel&Wellness Fra i Pini (via Giardini 16 – Lignano Sabbiadoro) e Nuova Atletica Dal Friuli (via Forni di Sotto 14 – Udine).