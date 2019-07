Michela Battiston bronzo nella sciabola

Nella terza giornata delle gare di scherma all’Universiade Estiva Napoli 2019, svoltasi ieri al PalaUnisa di Baronissi, l’Italia ha fatto incetta di medaglie. Nel fioretto è arrivata la doppietta con l'oro di Damiano Rosatelli e l'argento di Guillaume Bianchi, mentre nella sciabola femminile Lucia Lucarini ha conquistato l’argento e la friulana Michela Battiston, allieva di Christian Rascioni e Sara Vicenzin alla Gemina di San Giorgio di Nogaro, ha portato a casa la medaglia di bronzo.

La medaglia di Battiston assume ancor più valore perché da qualche tempo la rappresentante dell’Aeronautica Militare residente a Malisana si sta allenando e sta tirando con un problema al ginocchio che anche nella gara di ieri si è fatto sentire costringendola a ricorrere alle cure dello staff sanitario e fisioterapico azzurro. “Il bronzo di oggi – ha spiegato Michela a fine gara – è prezioso perché arrivavo da un finale di stagione intenso e difficile nel quale avevo perso un po’ delle buone sensazioni dell’inizio, oggi (ieri, ndr) sono molto contenta della scherma che ho espresso. La dedica va ai miei genitori che mi sostengono e sono sempre presenti”.

La gara di Michela è iniziata alla grande con 6 vittorie in altrettanti incontri nella fase a gironi che le hanno permesso di ottenere la terza posizione del seeding dell’eliminazione diretta. Entrata in scena nel tabellone delle 32, ha regolato senza patemi la kazaka Sarybay per 15-4; nel turno successivo è arrivata la vittoria altrettanto netta sulla cinese Gou (15-7), mentre nei quarti la studentessa al terzo anno di Psicologia ha superato la coreana Kim per 15-8. Lo stop per la sciabolatrice friulana è giunto in semifinale per mano della francese Balzer in un match molto equilibrato fino al 12-12, momento in cui la francese è riuscita a mettere a segno lo strappo decisivo e a concludere l’incontro 15-12. Sara Balzer ha conquistato poi la medaglia d’oro superando Lucia Lucarini per 15-9.

Michela Battiston, Lucia Lucarini e Rebecca Gargano saranno in gara martedì per la prova a squadre.