Michele Pittacolo fa 40! Tante sono le vittorie in gare di Coppa Europa nella categoria Mc4 dal campione di Bertiolo che ieri ha vinto la prima delle quattro tappe del Upper Austria ParaCycling Tour, su un percorso di 13 chilometri da ripetere tre volte per un totale di 39 chilometri e 600 metri di dislivello complessivo.

La manifestazione austriaca si compone di 4 gare singole, dal 30 maggio al 2 giugno, a comprendere nei giorni successivi anche una cronoscalata a Hausruck, una gara a cronometro a Bad Hall e una in linea a Schwanenstadt, che domenica terminerà l'impegno.

"Il dislivello era impegnativo - ha commentato Pittacolo, al termine della prima gara -, e soprattutto all'inizio ho fatto fatica, ma nel prosieguo della corsa ho trovato buone sensazioni e il ritmo giusto per andare a vincere la mia categoria. Con questo successo raggiungo la cifra tonda di 40 vittorie in Coppa Europa in carriera: un risultato che mi riempie d'orgoglio".