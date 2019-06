Michele Pittacolo non si ferma più

Quarantatre vittorie in Coppa Europa, il primo posto nel Ranking paralimpico internazionale Uci della categoria Mc4, il successo nella classifica finale del Upper Austria Paracycling Tour: è stato un fine settimana strepitoso quello concluso da Michele Pittacolo.

Il portacolori della Pitta Bike è riuscito a vincere tre gare sulle quattro che componevano il programma del Giro dell'Alta Austria, tenendosi dietro avversari di grande spessore tecnico, come lo slovacco Patrik Kuril, ex campione del mondo. Michele ha conquistato la corsa su strada a Schwanenstadt, la cronoscalata di Haag am Hausruck, la gara in linea in salita di Gallspach ed è arrivato a secondo nella gara a cronometro di Bad Hall, vinta da Kuril.

Complessivamente, la partecipazione di Pittacolo alla corsa austriaca ha garantito al campione di Bertiolo la certezza di essere sulla strada giusta, per condizione atletica e psicofisica, per presentarsi al meglio ai Campionati Italiani Assoluti, in programma a Marostica e Bassano del Grappa il 22 e il 23 giugno.

"Sono davvero molto contento - ha commentato Michele, Campione del Mondo in carica -: in Austria ho dimostrato di avere la gamba giusta, contro avversari forti e più giovani di me. Voglio ringraziare tutti coloro che mi spingono e mi spronano a lavorare per restare al top e i tutti i miei sponsor, in primis PromoturismoFvg, che mi onoro di rappresentare anche a livello internazionale".