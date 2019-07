Michele Pittacolo vince ancora in Coppa Europa

Il tassametro di Michele Pittacolo è sempre in funzione: le vittorie in carriera in Coppa Europa del campione friulano sono salite a 45. Nel fine settimana, il portacolori dell'Asd Pitta Bike ha vinto sia la gara a cronometro, sia la gara in linea del secondo Trofeo Aris, primo memorial Valter Corradin a Dueville, nel Vicentino.

Il lavoro svolto nei giorni precedenti in quota, in ritiro con la nazionale, in Val di Fassa, ha dato frutti e la condizione di Michele fa ben sperare in vista dell'appuntamento iridato dei primi di agosto in Canada.

"Gli allenamenti quotidiani in montagna mi hanno caricato molto", spiega Pittacolo. "Nonostante il gran caldo a Dueville sono riuscito a esprimermi al meglio e a conquistare altri due successi in Coppa Europa. Le ultime gare le avevo corse agli Italiani di giugno e aspettavo questo impegno agonistico per valutare la condizione: mi ha fatto bene i cinque giorni fatti a lavorare da solo al passo Fedaia e tutti gli allenamenti fatti con lo staff azzurro. Ora l'obiettivo è la prova di Coppa del Mondo in Canada, a Baie-Comeau, dove sarò l'unico friulano: partiremo il 3 agosto. Per il 9 agosto è a calendario la prova a cronometro, mentre l'11 agosto si correrà la prova in linea".