Mihajlo Jerkovic, una giovane promessa per l’Apu

Apu Gsa Udine comunica di avere raggiunto un accordo con Mihajlo Jerkovic per la stagione 2019-2020. Si tratta di un’ala classe 1999 di 204 centimetri, serba di nascita, ma italiana di formazione, dal grande avvenire. Jerkovic esce dal florido vivaio della Reyer Venezia, con cui ha avuto anche l’opportunità di qualche apparizione in prima squadra, ed è reduce da due importanti esperienze in serie C Gold per la sua crescita. La prima, nella stagione 2017-2018, a San Vendemiano dove festeggia la vittoria del campionato con annessa promozione in serie B e la seconda, nella scorsa annata sportiva, a Caorle con cui centra la qualificazione ai play-off. Ora, quindi, l’approdo a Udine per crescere ancora e rubare i segreti del mestiere agli ordini di coach Alessandro Ramagli.

“Accogliamo calorosamente questo ragazzo dalle grandi potenzialità che arriva a Udine per esplodere dopo avere maturato esperienza nelle minors", è il commento del presidente Gsa Alessandro Pedone. "Nelle ultime stagioni abbiamo dimostrato che la nostra società è un trampolino di lancio per talenti. Idealmente, Jerkovic andrà a coprire le spalle di Antonutti, ma la sua fisicità sarà utile per entrambi i ruoli di ala”.