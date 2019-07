Mike Rodgers è il re di Lignano

E’ Mike Rodgers la stella del Meeting sport solidarietà di Lignano. Lo statunitense vola sui 100 metri, chiusi in 10.11, nonostante la pista bagnata dello stadio Teghil. L’edizione numero 30 dell’evento internazionale ha visto la consueta parata di campioni dell’atletica.

Tra i risultati si segnala anche la prova di Matteo Galvan che migliora il primato stagionale correndo in 46.51 i 400 metri, vinti da Machel Cedenio (Trinidad & Tobago); il campione del mondo della staffetta 4x400 è il più veloce di tutti con il crono di 45.34 nella lotta a tre con il giamaicano Nathon Allen e il nigeriano Emmanuel Bamidele, entrambi 45.39.

Nei 1500 metri, dà una sforbiciata al suo tempo il finalista europeo Mohad Abdikadar (Aeronautica) che è quinto con il crono di 3:40.22 in una prova di marca tutta australiana con i primi tre posti occupati da Matthew Ramsden (3:37.35), Rorey Hunter (3:37.63) e Ryan Gregson (3:38.91).

Tra gli altri risultati della serata, vittorie internazionali per il britannico Jamie Webb negli 800 metri (1:46.16), della brasiliana Rosangela Santos nei 100 (11.63/-0.6), della keniana Eunice Sum negli 800 (2:02.23), della portoricana Jasmine Camacho-Quinn nei 100 ostacoli (13.15/-1.5), nonché dello statunitense Robert Grant nei 400 ostacoli (49.81) e della connazionale Rachel Schneider nei 1.500 (4:08.83).

Un centimetro divide nel lungo la statunitense Kate Hall (6,52/+0.5) e l’australiana Brooke Stratton (6,51/+0.3): in pedana anche l’azzurra paralimpica Martina Caironi. Alto per la slovena Marusa Cernjul (1,83), disco per il montenegrino Danijel Furtula (63,11).