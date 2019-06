Mitteleuropea Race, ecco i vincitori

Primo posto per Luca Patron e Massimo Casale su FIAT 514 Mille Miglia 1931, secondi Ezio Sala e Gianluca Cioffi su Lancia Aprilia 1938, terzi Tiziano Baldissera ed Edi Covaz su Lancia Fulvia Montecarlo 1972.

Sono i vincitori della Mitteleuropea Race, manifestazione dedicata alle auto storiche, impegnate in un tracciato tra che ha toccato Trieste, Grado, Aquileia, Palmanova, Cividale, Clauiano, Strassoldo e tanti punti del Friuli Venezia Giulia tra venerdì 31 maggio e domenica 2 giugno. Oltre alla gara di regolarità superclassica, spazio anche alla parata di una decina di Alfa Romeso 4C e 4C Spider.

Tra le auto più particolari presenti alla quarta edizione dell’ evento, due delle dieci FIAT 514 Mille Miglia costruite nel 1930, una Amilcar CGSS Siluro del 1926, una Mercedes SL 300 Ali di Gabbiano, una Aston Martin DB2 cabrio, una Porsche 356 Speedster, una Morris Cabrio del 1950 in arrivo dal Giappone. Tra i personaggi da rilevare la presenza di Arturo Merzario, campione del mondo più volte con Alfa Romeo, famoso anche per aver salvato Niki Lauda dall’ incendio della sua Ferrari sul circuito di Nurburgring, Corrado Lopresto, il più grande collezionista italiano d’auto d’epoca, Miki Biasion, due volte campione del mondo di rally, Peter Rungaldier, campione di sci e ora golfista.

La corsa è stata organizzata dall’ associazione Adrenalinika e ha attirato tanti appassionati, in particolare a Grado e a Trieste, dove un folto pubblico si è fermato ad ammirare le vetture, una cinquantina in tutto, curate in ogni minimo dettaglio e con equipaggi giunti in Friuli Venezia Giulia da tutto il mondo.

Tra le chicche dell’ edizione 2019 la prima gara di golf cart elettriche, al Golf club di Grado, che si è aggiunta ad altri appuntamenti, tra i quali la cena promossa dal Rotary Club, che ha visto anche Miki Biasion presentare il suo libro “Rally…avventura senza tempo”.

La manifestazione è entrata nel vivo nel fine settimana. Sabato 1 giugno partenza delle auto alle 9.30 da piazza della Borsa a Trieste e con rrivo davanti al Municipio di Grado, per proseguire nel pomeriggio sulle strade di Aquileia, Strassoldo, Palmanova e il Collio, con rientro a Trieste in serata. Cena di gala al Savoia Excelsior Palace, e domenica 2 partenza sempre dal centro per ripercorrere la famosa Trieste Opicina, prima del Collio e dell’ Abbazia di Rosazzo, tenuta Livio Felluga con il pranzo e la visita alla cantina, e ancora direzione Golf Club di Grado con l’arrivo davanti al Municipio della località balneare.

Spazio anche alla solidarietà, l’evento ha sostenuto il progetto “Dopo di noi”, promosso dal Rotari International, a favore dei disabili, inoltre in questa edizione sono stati anche coinvolti gli studenti dell’ Enaip, con una trentina di allievi dei corsi di meccanica che hanno visionato da vicino i vari modelli storici presenti.

Mitteleuropean Race, co-organizzata con il Comune di Trieste, è sostenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia, da Promoturismo Fvg e dal Comune di Grado, main sponsor Alfa Romeo, con il supporto di Aci Sport, BAI Broker, dal Golf Club Grado, dalla Tenuta Livio Felluga e DIGAS Srl AGIP 900. Mitteleuropean Race è anche su Facebook, Instagram e con il sito ufficiale: www.mitteleuropeanrace.it.