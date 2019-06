Mondiale, le azzurre volano agli ottavi

L’Italia rifila un 5-0 alla Giamaica e si qualifica agli ottavi di finale del Mondiale. Se martedì le azzurre troveranno un pareggio contro il Brasile, potranno superare il turno come prime del girone. Un risultato insperato alla vigilia per un gruppo che di certo non era dato tra le favorite, ma che stra crescendo partita dopo partita.

Tripletta di Girelli e doppietta di Galli, entrata nella ripresa, ma anche una super prestazione del 'nostro' capitano, la giuliana Sara Gama, che anche mister Milena Bertolini ha elogiato per la sua prova di carattere in difesa, dove è riuscita a dare ordine a tutta la squadra.